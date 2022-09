Rosalía recupera las icónicas zapatillas de los 2000 en su último look con transparencias

El huracán Motomami acaba de aterrizar en Nueva York, una de las paradas que no podían faltar durante la gira mundial en la que Rosalía se encuentra inmersa. Hasta allí ha viajado la cantante catalana para ofrecer dos espectáculos en los que ha logrado agotar entradas. Un éxito que se suma a una importante noticia que acaba de recibir: ha batido todos los récords en los Grammy Latino, con nueve nominaciones que la convierten en la primera mujer con tantas candidaturas en una misma edición. Y claro, algo así merece ser celebrado, tal y como hemos visto hacer a la artista en redes, quien posaba feliz en lo que parecía una fiesta con globos. ¿Y qué modelito ha escogido para la ocasión? Como no podía ser de otra manera, su conjunto no ha dejado indiferente a nadie: atrevido, cómodo y sexy, su último look reúne algunas de las tendencias más potentes del momento.

Como una auténtica reina del street style se dejaba ver la de San Cugat del Vallés a la salida de su hotel. Una vez más, ha demostrado que no tiene miedo a innovar cuando se trata de confeccionar conjuntos originales. Y es que en este último, la cantante de Despechá se ha sumado al mix and match decantándose por un vestido lencero en color negro, de textura satinada y corte midi. Una pieza que ha conjuntado con una fina camiseta transparente debajo, una combinación que nos recuerda inevitablemente al look con el que apareció el pasado marzo en el famoso programa The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon. Exactamente las mismas dos prendas y de idéntico estilo que eligió para aquella cita, obra de la firma Acne Studio, en quien de nuevo ha vuelto a confiar esta vez.

El toque cómodo lo lograba introduciendo otra tendencia más en su estilo: con una gorra marrón estampada y unas zapatillas blancas, Rosalía ha querido incluir también el athleisure en su atuendo, la cómoda corriente que nos invita a combinar prendas deportivas en looks de calle. Pero atenta, porque el calzado que lleva la cantante es toda una reliquia para nostálgicas de la moda de los 2000. ¿Recuerdas las zapatillas de muelles que Nike popularizó hace casi dos décadas? ¡Son las mismas! Un modelo vintage con tantos defensores como detractores, y que como buena representante de la moda Y2K, la catalana ha querido incorporar a su elección de vestuario. ¡Toda una motomami por las calles neoyorquinas!