Rosalía, pletórica al batir un récord en los Grammy Latinos con 9 nominaciones

No cabe duda que Rosalía está escribiendo su nombre con letras de oro en la industria musical. El último logro que la cantante catalana ha conseguido es, nada más y nada menos, que un total de 9 nominaciones en los Grammy Latinos, un hecho sin precedentes en estos premios, puesto que ninguna mujer había conseguido tantas candidaturas en una misma edición nunca. La intérprete de Despechá opta a alzarse con el codiciado gramófono dorado en las siguientes categorías: Mejor Álbum del Año: Motomami; Canción del Año: Hentai; Mejor Álbum de Música Alternativa; Grabación del Año: su colaboración de La Fama con The Weekend; Mejor Diseño de Empaque: Mejor canción alternativa: de nuevo Hentai: Mejor Vídeo Musical Versión Corta: Hentai; Mejor Vídeo Musical Versión Larga: TikTok Live Performance, y, finalmente, Mejor Ingeniería de Grabación para un álbum.

Sin embargo, este no es el único motivo que la artista tiene para celebrar, puesto que en estos momentos se encuentra recorriendo Estados Unidos con su última gira y tras su paso por Nueva York ha conseguido llenar por completo en dos ocasiones distintas el Radio City Hall, una de las salas más importantes de la ciudad que nunca duerme. Veladas musicales a las que han asistido numerosas celebridades como Kendall Jenner o Bella Hadid, que ya en el pasado se han declarado abiertamente fans incondicionales del trabajo que lleva a cabo la española. Un triunfo por los escenarios que parece que se va a repetir en los otros puntos de la geografía norteamericana, como San Diego o San Francisco, donde tiene previsto aterrizar en las próximas semanas.

Dos noticias excepcionales en un período muy breve de tiempo que ha querido compartir con sus seguidores. "Hoy me levanté demasiado feliz. Gracias por las nueve nominaciones de los Latin Grammy y por los dos shows sold out (agotados) en el Radio City Hall que tanto he disfrutado. Nueva York, la ciudad más increíble del mundo. Gracias por tanto amor", ha escrito la vocalista en forma de agradecimiento a todos los seguidores de más allá del Atlántico que han hecho posible que sus sueños se hayan podido cumplir. De la misma manera, ha acompañado esta publicación con varias fotografías en las que aparecen algunos de los instantes más épicos de su puesta en escena, la visita de otros amigos populares, así como los peculiares globos en tonos rosas y dorados con los que ha festejado estos logros sacando su niña interior.

Otros grandes nominados

El otro gran triunfador del momento no podía ser otro que Bad Bunny, con un total de 10 nominaciones. El cantante puertorriqueño encabeza todas las listas de éxitos tras el lanzamiento de su álbum Un verano sin ti, que no ha parado de sonar en la temporada estival alegrando cada fiesta con bailes y risas. Quién también estará presente es Rauw Alejandro, pareja de Rosalía, cuyo plato fuerte es su controvertida colaboración con Shakira, Te Felicito que para muchos se trata de un mensaje oculto dedicado al punto y final de su relación sentimental por Gerard Pique.

Otros de los artistas que también pueden resultar agraciados son: Camilo, Christina Aguilera, Becky G, Nathy Peluso, Juan Luis Guerra, Anitta, Carlos Vives, Nicki Nicole, Karol G, Marc Anthony, además de la representación extra española con el malagueño Pablo Alborán y C. Tangana, este último por su colaboración con Jorge Drexler. Una noche de emociones, en la que se incluirá un homenaje a la vasta trayectoria profesional de Rosario Flores, que tendrá lugar el 17 de noviembre en Las Vegas, solo entonces se podrá conocer el nombre de los flamantes ganadores. Por ahora, solo queda esperar para que la música española pueda llegar una vez más a lo más alto.

