La canción y los mensajes de Shakira que han sido premonitorios de su ruptura con Piqué

Shakira y Gerard Piqué han anunciado este sábado mediante un comunicado el fin de su relación después de doce años juntos y dos hijos en común. Tras la nota conjunta enviada por la ya expareja donde confirmaban su separación, no han sido pocas las reacciones que se siguen suceciendo al conocer la noticia. Buceando en el pasado más reciente de ambos para explicar la decisión que han tomado, hay quienes relacionan directamente la última canción de la artista colombiana con la crisis que ella y el jugador del FC Barcelona sufrían desde hace unos meses. Te felicito es el nombre del tema escrito e interpretado por la cantante junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, novio de Rosalía, cuya letra habla a las claras y en primera persona de un desengaño amoroso: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso", reza una de las estrofas.

Composición melódica que alude a supuestas traiciones y falsos perdones, como cuando dice "no me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes"... o el pasaje en que el se refiere a las mentiras que la persona engañada habría recibido por parte de la otra: "Qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien esе show. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto", expresa durante lo que se convertía en todo un hit musical desde que saliera al mercado. También relata lo que es una confianza perdida por alguien a quien adoraba y creía a pies juntillas, lo que ha supuesto un auténtico mazazo que no se esperaba: "Yo que ponía las manos al fuego por ti. Y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti", lamenta en este tema lanzado el pasado abril que, además, tiene un espectacular videoclip de aires futuristas donde la protagonista despliega toda su sensualidad.

Por último, la autora de 45 años nacida en Barranquilla interpela en su canción al que sería el causante de esa ruptura y le advierte de que se arrepentirá cuando se dé cuenta de lo que ha hecho: "Hablándote claro, no te necesito. Perdiste a alguien auténtico. Algo me decía por qué no fluíamos. Te va a picar cuando recuerdes cómo nos comíamos", escribe para finalizar, dando por imposible cualquier atisbo de reconciliación: "No me cuentes más historias, no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien", concluye de forma irónica. ¿Es esta por tanto una canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué? El caso es que no sería la primera vez que la cantante piensa en el futbolista catalán a la hora de componer sus letras, como ocurrió al principio de su romance en 2011 con el tema Me enamoré.

Por otro lado, la popular artista compartía hace pocas semanas en sus redes sociales algunos mensajes que hoy cobrarían cierto sentido, como cuando se fotografiaba muy cariñosa con sus hijos Milan y Sasha en un día de playa. "Sólo con un beso lo curan todo y hacen que valga la pena ¡seguir luchando por ellos!", decía sobre sus niños para felicitar el Día de la madre y aludiendo, tal vez, a sus intentos por mantener a flote su relación con el defensa blaugrana. Días atrás, la veíamos con un grupo de amigos en la costa cántabra practicando una de sus aficiones favoritas, el surf, y contaba con estas palabras lo relajada que se sentía: "Las olas parecen llevarse mis problemas”, decía presumiblemente ante la complicada situación emocional que estaba viviendo debido a sus problemas de pareja y por el frente abierto que tiene con la Hacienda española.

