La polémica de la Supercopa que afecta a Gerard Piqué

Gerard Piqué se ha visto envuelto estos días en una polémica que afecta principalmente a su faceta como empresario, un caso relacionado con las gestiones que realizó en su día junto a la Real Federación Española de Fútbol para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El jugador del Barça ha aclarado que cualquier operación efectuada por la compañía que preside, Kosmos, es "totalmente legal" y lo único que estaría fuera de la ley es "coger audios y filtrarlos por interés". El deportista catalán se refería a la difusión por parte de El Confidencial de las conversaciones privadas mantenidas por él y el presidente de RFEF, Luis Rubiales, a partir de las cuales se les ha señalado por haber pactado supuestamente una comisión de 24 millones de euros. "No tengo nada que esconder", subrayaba el defensa culé en rueda de prensa, aunque "la gente pueda dudar de si es correcto o si hay un conflicto de interés", añadía.

El central, que recordó que la noticia de este acuerdo ya salió en 2019, fue preguntado por si cree que esto es una campaña de desprestigio contra él. "No quiero ponerme a pensar en si van a por mí o a por la Federación", dijo. "Esto es una filtración malintencionada y se usan unos audios fuera de contexto", apostillaba. Piqué no entiende el revuelo formado ya que está convencido de que cualquier decisión que toma Rubiales debe pasar por unos procesos en la Asamblea. Además, se ha preguntado si tiene que pedir disculpas por hacer negocios aunque siga como jugador en activo, ya que la mayoría de los futbolistas no comienzan en el mundo empresarial hasta que se retiran. Asegura el presidente de Kosmos que, tras las informaciones, habló con el presidente de la RFEF y le transmitió que debían estar tranquilos ya que no considera no hayan hecho nada malo.

"Pondría la mano en el fuego de que él jamás ha cobrado una comisión directa o indirectamente por el cargo que ostenta. Le conozco y si algo es, es honesto y noble", decía el futbolista sobre Luis Rubiales. El defensa blaugrana avanzó por último que tanto él como el dirigente canario tienen previsto tomar acciones legales, y negó tajantamente que en esta controversia hubiera cualquier tipo de conflicto de interés. Afirmaba que no tiene nada que ver lo que es un tema comercial con lo que ocurra sobre el terreno de juego, y que lo único que él ha hecho es traer una gran oportunidad para la RFE. "Antes del cambio de formato se llevaba 120.000 euros por la Supercopa y ahora 40 millones", apuntaba al respecto, Tampoco considera que los árbitros le vayan a a pitar a favor ya que asegura que haber recibido una ayuda "nunca ni la voy a recibir", sentenciaba Gerard Piqué, cuya empresa de organización de eventos deportivos también se encarga de la Copa Davis de tenis.

