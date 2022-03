Gerard Piqué cuenta cómo ayuda a Shakira con sus canciones

Gerard Piqué ha confesado cómo ayuda a Shakira cuando la cantante escribe y hace nuevas canciones para su repertorio. El jugador de fútbol ha revelado que, aunque se considere como un hombre de pocas palabras y más de números, sí que contribuye en algo para echar una mano a la cantante con sus temas. "A componer no, pero sí que me pregunta si me gusta o no y a partir de ahí hace cambios", ha relatado el deportista en El Hormiguero. Además, el también empresario ha relatado qué es lo que verdaderamente le pasó a la intérprete de La bicicleta hace unas semanas cuando tuvo que enfrentarse a unos jabalíes. "En Barcelona por la noche se dedican a bajar donde están las casas y a la que huelen comida, no es que te ataquen, pero van a por tu bolsa y parece que son un poco violentos", ha empezado a explicar.

Gerard Piqué ha contado también que su mujer se llevó un susto de muerte cuando le atacaron y ha asegurado que están muy acostumbrados a verlos merodear por la zona donde viven. "Yo los veo cada noche cuando voy a casa, sobre todo si has estado de cena. En el último año habré visto unos 100. Cada vez hay más", ha dicho a Pablo Motos. Otros de los temas sobre los que se ha sincerado ha sido cómo afronta un deportista de élite una posible retirada, algo que, ha afirmado, se puede llegar a sentir como un "abismo" porque nadie les prepara para saber cómo será ese cambio tan drástico en su vida. Eso sí, el jugador cree que en su caso en concreto no le afectará tanto porque lleva tiempo dedicándose también a otra faceta profesional, su empresa, que está organizando en estos días la Copa Davis en Madrid. "La clave es tener otra rutina", ha comentado.

"Hasta el momento que te toque no puedes decir qué va a pasar. Estos últimos años he estado preparándome para esta vida que me tocará tener cuando me retire", ha dicho Gerard, añadiendo que lo que tiene claro es que sí tendrá en mente siempre el campo de juego, el olor al césped, el ir a entrenar o el compartir el vestuario con otros jugadores. "Yo creo que no va a ser tan duro porque tendrás otro ambiente y otros compañeros, pero está claro que habrá muchas cosas que echará de menos", ha continuado el deportista sobre el momento en el que tenga que dejar de jugar.

Han pasado más de diez años desde que los caminos de Shakira y Gerard Piqué se cruzaran en el Mundial de Sudáfrica 2010, concretamente en las grabaciones del videoclip de Waka, Waka. Más de una década después de aquel flechazo, la pareja sigue tan enamorada como el primer día, -ya explicaron por qué no quieren casarse, aunque en las últimas semanas se han reavivado los rumores- y han formado una bonita familia junto a sus dos hijos, Milan, de ocho años, y Sasha, de seis, que se han convertido en su máxima prioridad.

