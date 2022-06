Shakira y Gerard Piqué anuncian su separación tras doce años de amor y dos hijos en común

Después de doce años de amor en lo que han formado una bonita familia, Shakira y Gerard Piqué han decidido emprender caminos separados. Tras semanas de rumores de crisis que se han ido intensificando, la cantante y el futbolista del FC Barcelona han anunciado mediante un comunicado el fin de su relación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando”, reza un escrito firmado por la cantante colombiana y el jugador del Barcelona FC. “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, añade la pareja. Aunque su situación a partir de ahora será diferente, ambos seguirán siempre unidos por los dos niños que tienen en común, Milan y Sasha, quienes llegaron al mundo en 2013 y 2015, respectivamente, y son la prioridad de ambos, tal y como han reseñado.

El Mundial de Sudáfrica 2010 no solo le permitió a Piqué vivir uno de los momentos más importantes de su carrera al proclamarse ganador con la Selección Española. Esta competición también hizo que el jugador blaugrana conociera a Shakira. La artista fue la encargada de cantar el himno oficial del evento, Waka Waka, y el deportista participó con otros compañeros en la grabación del videoclip del tema. "Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí al amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable", decía el defensa coincidiendo con su décimo aniversario.

La complicidad entre Shakira y Piqué fue instantánea y en esas horas de grabación que compartieron ya se habló de una cita. “Me acuerdo perfectamente que se acercó y me dijo: 'Voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica. Y lo cumplió", explicaba la colombiana tiempo después. Mientras el Mundial avanzaba los rumores no paraban de circular, aunque no fue hasta comienzos de 2011, tras anunciar ella su ruptura con Antonio de la Rúa, cuando se confirmó su historia de amor con las primeras imágenes de los dos juntos.

Durante estos años que han pasado juntos, la pareja, que casualmente comparte día de cumpleaños (ambos nacieron un 2 de febrero) no ha querido pasar por el altar. La intérprete de tema tan conocidos como Chantaje, Rabiosa, La tortura o La bicicleta, reconocía que no entraba en sus planes dar el "sí, quiero" al padre de sus hijos porque "el matrimonio me asusta". Considera Shakira que es una manera de seguir manteniendo viva la llama de la pasión: "No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento".