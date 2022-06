La reunión de Shakira y Piqué cuando se habla de crisis en su relación

A lo largo de estos años, Shakira y Gerard Piqué han tenido que hacer frente a muchos rumores de separación. En 2011 se habló de distanciamiento, en 2012 se dijo que su relación estaba pasando una crisis y en 2017 muchos medios internacionales aseguraron que habían roto. Sin embargo, ninguna de esas informaciones ha llegado nunca a confirmarse. La cantante colombiana y el futbolista español jamás se han pronunciado directamente, pero siempre han encontrado la forma de demostrar que siguen juntos. Lo han hecho publicando bonitas imágenes familiares, yéndose de vacaciones con sus hijos o dedicándose románticos mensajes.

La situación ahora sería distinta, ya que sí que estarían viviendo una crisis pero están trabajando en ello para intentar solucionarlo. De hecho, este miércoles 1 de junio se les vio juntos abandonando su domicilio familiar en Barcelona, pero no quisieron hacer declaraciones. La intérprete de Te felicito y el jugador del FC Barcelona se han reunido en medio de esta difícil situación que están atravesando y que se produce exactamente 12 años después de que comenzara de su historia de amor.

Tal y como puede verse en este vídeo de Europa Press, que es la agencia que nos ha facilitado las imágenes, el deportista llegó al domicilio familiar que comparte con Shakira y sus hijos pero no tenía llaves, por lo que tuvo que tocar el timbre para poder entrar. Se trata de un detalle que ha llamado especialmente la atención en estos días en los que su relación ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas.

Los rumores comenzaron hace unos días a raíz de las informaciones publicadas en diferentes medios, como El Periódico o El economista, que afirman que Shakira y Piqué han decidido separarse y ya no hay vuelta atrás. La última vez que les vimos juntos en un acto público fue el pasado mes de octubre, cuando acudieron con sus hijos a un evento en Tarragona. En ese momento, posaron los cuatro juntos en la alfombra roja, demostrando que son una familia con mucho estilo.

También es cierto que hace mucho que no se dedican mensajes a través de las redes sociales. Fue el 13 de marzo cuando Shakira utilizó su cuenta oficial para demostrar lo mucho que admira al padre de sus hijos. "¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas". "¡Te queda mucho por darnos! en el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué", publicó la colombiana sobre el futbolista, al que definió como "un ser humano excepcional".

Hace unas semanas, la artista colombiana se escapó a Ibiza con Milan, que ya tiene nueve años, y Sasha, de siete, tal y como podía verse en las imágenes que publicó la revista ¡HOLA!. Su viaje se produjo después de las declaraciones que hizo Piqué sobre si tenían o no planes de boda. La cantante confesó en alguna ocasión que prefería no casarse ya que quería que su chico la siguiera viendo como "una fruta prohibida" y mantener la llama de su amor. Sus palabras fueron corroboradas por Gerard, que añadió: "Sí, es su mentalidad. Me gusta cómo estamos ahora, cómo funcionamos como pareja y no sentimos la necesidad de estar casados", dijo a principios del pasado mes de mayo en entrevista que concedió a Gary Neville en The Overlap.

Un momento delicado

La noticia llega después de conocerse el complicado momento que están atrevsando tanto Shakira como Piqué con la justicia. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación al jugador por el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí mientras que la artista colombiana ha sido acusada de defraudar a Hacienda más de 14 millones de euros y podría enfrentarse a una pena de prisión. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que consiga llegar a un pacto con la Fiscalía. El juez encargado del caso sostiene que la cantante era residente fiscal en España y que, por lo tanto, debería pagar aquí sus impuestos, algo que la cantante no hizo, alegando que durante esos años no vivía en nuestro país, sino que tenía establecida su residencia en Las Bahamas y que tan solo visitaba España en contadas ocasiones.