¿Le ha pedido matrimonio a Shakira? Gerard Piqué responde

Gerard Piqué acaba de dar a conocer nuevos detalles de su relación con Shakira. La pareja se enamoraba hace doce años durante el Mundial de Fútbol en Sudáfrica y desde entonces no se han vuelto a separar. Tres años depués de conocerse, se convertían en padres de Milan y en 2015 daban la bienvenida a su hermano, Sasha. Durante todo este tiempo se han convertido en una pareja estable y junto a sus dos pequeños forman una preciosa familia feliz, pero, ¿nunca se han planteado formalizar su relación y casarse?, ¿le ha pedido Gerard Piqué a la artista de Barranquilla, (Colombia), que se case con él?, ¿cuál ha sido la respuesta de la cantante? Las respuestas a todas estas preguntas, Gerard Piqué las ha hecho públicas en la entrevista que le ha concedido a Gary Neville en The Overlap. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

