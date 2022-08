El clip de ‘Saoko’, la canción de Rosalía que adora Obama, premiado en los MTV VMA

El idilio de Rosalía con la industria musical estadounidense comienza a convertirse en una sana rutina. La cantante, que no pudo estar presente en la gala de los MTV VMA por encontrarse en plena gira, recibió el galardón a la mejor edición de videoclip por Saoko, el segundo sencillo de su último álbum. Y es que esta canción y su versión audiovisual no han dejado indiferente a nadie, empezando por el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

VER GALERÍA

Michelle Obama celebra su 58 cumpleaños con la romántica felicitación de su marido y un divertido baile

Homenaje a uno de los clásicos del reguetón

Obama publica cada verano su playlist de canciones favoritas, y el pasado mes de julio hizo lo propio incluyendo este tema de Rosalía entre ellas (no es la primera vez que reconoce su admiración por la barcelonesa, por cierto). Saoko es reguetón puro y duro y un homenaje a este ritmo en su versión más clásica, ya que hace referencia a Saoco, una canción que publicaron en 2004 Daddy Yankee y Wisin. Y ¿qué significa "saoko"? Pues se trata de un término africano adoptado en el argot latino, que quiere decir "ritmo", "música", "movimiento"… Es decir, todo aquello que hace que, cuando suene una canción, quieras ponerte de pie y bailar. Ese "saoko, papi, saoko" es un verso que hacen los coros femeninos en la mencionada canción de Daddy Yankee y Wisin.

VER GALERÍA

Rosalía arriesga con su último cambio de look y apuesta por el cabello bicolor

El clip, una minipelícula de acción con ritmo trepidante

Ese espíritu de movimiento, de ritmo y de alegría (ese "saoko", en definitiva) que nos da la música bailable se refleja en el vídeo que esta noche ha sido premiado en los MTV. Y es que si la canción ha enamorado a Obama, el clip es una pequeña película de acción de la que no se pueden despegar los ojos. En él, vemos a Rosalía y una pandilla de amigas con su ya icónico casco de motomamis en plena huida sobre sus motos, haciendo todo tipo de acrobacias y huyendo de policías que las persiguen por tierra y aire. Como curiosidad, el clip se grabó en Kiev tan solo unos días antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania.

VER GALERÍA

El detalle del concierto de Rosalía que ha enamorado a sus fans mexicanos

Unos premios en clave femenina

La gala de los MTV VMA, impresionante como siempre, tuvo mucho sabor latino y también, y sobre todo, femenino. Artistas como Billie Eilish, Nicki Minaj, la propia Rosalía y, sobre todo, Taylor Swift, fueron algunas de las triunfadoras de la noche. Nuestra representante no pudo alzarse con los otros dos premios a los que estaba nominada, mejor canción del verano por Bizcochito y La fama, junto a The Weeknd, en la categoría de mejor colaboración. En ambas ganaron, respectivamente, Jack Harlow con First Class y Lil Nas X, también con Jack Harlow, por Industry Baby. Con 15 galardones internacionales y más de 30 nominaciones, el nombre de Rosalía sigue creciendo. Mientras, continúa su gira, que la tuvo en España el pasado mes de julio y anoche le impidió volar hasta Nueva Jersey por encontrarse sobre el escenario del Movistar Arena de Santiago de Chile. Recibir día tras día el calor de miles de fans por todo el mundo no parece un mal motivo para no haber estado ayer en la alfombra roja. ¡Enhorabuena por tanto, Rosalía!