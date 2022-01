Michelle Obama celebra su 58 cumpleaños con la romántica felicitación de su marido y un divertido baile La ex primera dama de Estados Unidos ha soplado las velas demostrando, una vez más, que tiene mucho ritmo

Loading the player...

Vestida de manera informal, con sencilla tarta y bailando con mucho ritmo. Así ha soplado Michelle Obama las velas de su 58 cumpleaños. La ex primera dama ha compartido con sus seguidores un vídeo -que en pocas horas ha superado los dos millones de "Me gusta"- en el que aparece moviéndose animadamente ante su pastel. Ha sido un día especial para ella y también para su marido, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama, quien ha publicado una foto de la pareja con motivo de su aniversario y, además, le ha dedicado unas románticas palabras a su esposa. ¿Quieres leer el mensaje de Barack Obama y descubrir la faceta más divertida de Michelle bailando? Dale al play y no te lo pierdas.

- Victoria de Marichalar disfruta como una niña en la gymkana de influencers organizada por Marta Pombo

- Jelena y sus dos hijos: el principal apoyo de Novak Djokovic tras ser deportado en Australia

- Michelle Obama debuta como actriz en la serie que le hubiera gustado ver con sus hijas

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.