Todo sobre Kim Kardashian y la colaboración que ha revolucionado la moda italiana

La Semana de la moda italiana está a punto de terminar después de unas jornadas en las que los desfiles han estado repletos de sorpresas. Las celebrities se han colado en ellos para protagonizar momentos tan épicos como el que nos dio Paris Hilton, cerrando la colección de Versace con un vestido nupcial que pasará a la historia. Pero no ha sido la única que se ha subido a la pasarela: Kim Kardashian también lo hizo ayer durante la presentación de Dolce & Gabbana, aunque en su caso, algo podíamos intuir. Y es que hace unos días la firma anunciaba el nombre de su última colección: #CiaoKim, en la que la protagonista del reality más longevo de la televisión no solo ha hecho de embajadora. Ella también se ha encargado de colaborar en el diseño de las piezas que han formado parte de este inolvidable desfile.

Por eso salió a saludar junto a Stefano y Dominico Gabbana cuando el espectáculo llegó a su fin, enfundada en un ajustado vestido repleto de brillos y recibiendo el aplauso de un frontrow repleto de famosos, que momentos antes habían presenciado cómo las modelos desfilaban. De telón de fondo, un vídeo en el que aparecía Kim Kardashian comiendo pasta. Todo ello mientras lucían las prendas de esta línea primavera-verano 2023, en la que han destacado piezas encorsetadas, siluetas ceñidas y vestidos con detalles lenceros, teñidos en su mayoría de tonos como el negro, junto a transparencias y metalizados. Una colección claramente influenciada por el estilo de la empresaria, a quienes los hermanos italianos consideran como "la diva contemporánea y la musa definitiva", han admitido.

¿Pero a qué se debe está colaboración?

Esa es la pregunta que muchos se han planteado tras vivir este momento insólito en Milán. Y es que si por alguien había que apostar a la hora de intuir una colaboración como esta, las papeletas se las llevaba Balenciaga. Con la firma no solo le une la amistad que mantiene con Demna Gvasalia, también es una de sus musas más frecuentes e incluso la vimos desfilar bajo su nombre en Semana de la Alta Costura de París. Pero con los italianos también tiene una fuerte unión, al igual que el resto de sus hermanas, algo que nos quedó muy claro el pasado mes de mayo, cuando todas ellas llevaron aquellos espectaculares vestidos barrocos a la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker. Cada silueta estuvo firmada por Dolce & Gabbana, lo que quizá fue la primera pista de lo que hemos podido ver ahora en la capital italiana.

La cena que lo cambió todo

"Lo que empezó como una conversación con Domenico y Stefano durante una cena, llevó a una aventura de meses, con el objetivo de crear esta colección", ha desvelado Kim en sus redes sociales, a través de un mensaje en el que agradece el trabajo de la firma. Para construir estas piezas, asegura que repasaron juntos todos los looks de la casa italiana: "Desde 1987 hasta ahora, literalmente libros y libros, y seleccioné mis favoritos, los que me parecieron más icónicos". En ellos se inspiraron a la hora de diseñar, permitiendo no solo la participación de la fundadora de SKIMS, sino su liderazgo durante el proceso. "Cuando era una niña que veía a Linda Evangelista y Monica Bellucci en los desfiles de Dolce & Gabbana, nunca habría podido imaginar que algún día me convertiría en la directora creativa de la firma. Jamás olvidaré este momento", admite.