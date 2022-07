Este es el desayuno proteico que ha tomado Kim Kardashian durante su transformación física

Posar con el vestido con el que Marilyn Monroe cantó a Kennedy Happy Birthday Mr. President, no es el único acontecimiento con el que Kim Kardashian logró acaparar la atención durante la alfombra roja de la gala MET. La drástica pérdida de peso a la que se había sometido para llevar esta pieza histórica -algo totalmente desaconsejable por los expertos-, también se convirtió entonces en uno de los temas más comentados. Casi siete kilos menos en tres semanas, a base de deporte y una dieta diseñada para no pasar hambre. La de Calabasas explicó tiempo después en el programa Today que había logrado perder un par de kilos más, pero esta vez de forma más relajada y apostando por una alimentación saludable.

"He eliminado el azúcar y la comida basura, cambiando por completo mi estilo de vida", aseguraba. Y aunque ha afirmado que no tiene intención de adelgazar más, sí está decidida a continuar comiendo de forma más sana. Por eso a menudo le gusta compartir en sus redes sociales algunas de las recetas que forman parte de su plan de alimentación. ¿Su favorita? Un tazón nutritivo en el que el protagonista es un fruto rico en proteínas del que probablemente hayas oído hablar: ¿has probado alguna vez el açai? Puede que a partir de ahora tu también quieras incluirlo en el desayuno como hace Kim Kardashian, pues beneficios no le faltan a este producto exótico.

"Tomar açai bowl con té caliente siempre me hace feliz, no importa la hora del día que sea", comentaba la fundadora de Skims a través de redes, donde ha compartido el resultado de este tentempié que se ha acostumbrado a tomar. Y lo cierto es que resulta un plato de lo más completo. Entre los beneficios comprobados del açai, un fruto que crece en las palmeras de las selvas tropicales, destaca su alto contenido en antioxidantes, esenciales para prevenir el envejecimiento prematuro de la piel. También ayuda a regular los niveles de colesterol y además se trata de un alimento saciante, gracias a que es rico en proteínas, algo que puede ayudar a evitar el picoteo entre horas.

Cómo preparar el açai bowl de Kim Kardashian paso a paso

Las bayas de açai deben ponerse primero en remojo para que la piel que las recubre se ablande y poder triturarlas después. Aunque siempre puedes optar por açai en polvo para ahorrarte este primer paso. ¿Lo tienes? Pues bien, ahora toma nota:

Tritura el açai -o mezcla el polvo- junto con leche, bebida vegetal o agua. Es aconsejable batirlo también con alguna fruta congelada, como el plátano, para darle una textura más densa.

Vierte la mezcla en un cuenco.

Ahora agrega tu topping favorito: pueden ser fresas, kiwi, plátano y mango, como ha hecho Kim. También puedes agregar un poco de coco laminado y nueces trituradas. ¡Listo!

