La significativa fecha que coincide con el nuevo cambio de look de Kim Kardashian

No hay temporada que alguna hermana Kardashian no sorprenda con un inesperado cambio de look, ya sea con mechas, corte de pelo o extensiones kilométricas. Todo movimiento que hacen se convierte en noticia, como cuando Kim deslumbró en la alfombra roja de la Gala Met enfundada en el vestido original de Marilyn Monroe y una melena platina recogida en un moño bajo de la mano de su novio, el actor Pete Davidson. Ahora la empresaria vuelve a deleitarnos por las calles de Nueva York con una nueva imagen que nos resulta un tanto familiar. Un estreno que además coincide con una de las fechas más importantes de su trayectoria, y no tiene nada que ver con su familia, pero sí cambió su vida.

Seas o no su fan, hay que admitir que (casi) todo le sienta espectacular, incluso el complicado tono capilar con el que homenajeó a la actriz de Hollywood el pasado mes de mayo. Y para dar la bienvenida al verano, la empresaria de Skims ha vuelto a protagonizar titulares por dos divertidas razones que quizás no habías caído antes en la cuenta. En primer lugar, hablamos del favorecedor corte de pelo por encima de los hombros, una propuesta ideal conocida como long bob que ya ha lucido en otras ocasiones y que estiliza su rostro ovalado. Por eso no nos extraña que otra integrante del clan Kardashian, Khloe, se haya sumado a esta tendencia después de llevar una larguísima melena, parece que ambas seguirán perteneciendo al club blondes durante un largo tiempo.

Con este poderoso gesto que ha puesto en sintonía a las hermanas, incluso con los diseños atrevidos de las gafas de sol, encontramos un momento que fue crucial para Kim. Según ha comentado a través de la redes sociales, es el lanzamiento de su nuevo y ambicioso proyecto de belleza, SKKN by Kim, una línea de cosméticos de alta gama de nueve productos que apuesta por el minimalismo, sostenibilidad, naturalidad y el objetivo de revitalizar la piel, una idea muy similar a las bases de la marca que ha lanzado este mes Hailey Bieber, Rhode. Y este 21 de junio sería el quinto aniversario de aquel día en el que dio la bienvenida a otras de sus entonces prometedoras firmas de maquillaje, KKW Beauty. Un negocio que con el paso del tiempo no salió rentable, ¡dejó de existir hace ya un año, y anunció que volvería con una imagen renovada. ¿Será SKKN by Kim la última versión de la conocida marca? Teniendo en cuenta el estudiado marketing que rodea al Klan, sin duda no ha sido casualidad que coincida la fecha de lanzamiento de ambos proyectos.

¿Inspirado en Anna Wintour?

Pocas horas después de ser fotografiada con su nueva melena platino, Kim posaba así de divertida junto a Anna Wintour y escribía "gemelos Bobbsey" haciendo un guiño a los protagonistas de unas novelas infantiles muy conocidas en Estados Unidos. Con esta publicación, la socialité no solo demuestra su buen humor, sino que ha conseguido que la editora de moda más famosa del mundo, que odia los selfies, se salte su regla de no posar nunca de esta manera.