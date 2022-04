La última campaña de lencería dirigida por Kim Kardashian se ha hecho viral por una genial razón

Las pautas que tanto Kim Kardashian como el equipo de Skims están teniendo en cuenta para alejarse del clásico foco de prendas lenceras es todo un ejemplo a seguir. Desde que se lanzó al mundo allá por 2019, se han convertido en la casa de referencia de la que todo el mundo quiere ser parte. Y más tras la última revolucionaria campaña de publicidad que ya se ha hecho viral por una muy buena razón: ha reunido a algunas de las modelos más top de la industria. No hay nada imposible para la creatividad de la celebrity, todo está a su alcance y así lo ha demostrado con esta nueva entrega que ya acumula millones de likes en menos de 24 horas.

Sobre una tarima bañada de telas blancas, Tyra Banks, Heidi Klum, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel han posado para la fotógrafa Sandy Kim enfundadas en piezas de la colección Fits Everybody. "No hay nada más icónico que esto", comentaban desde la firma, y estamos de acuerdo. Tal era la magia que las modelos desprendía en ese momento que la propia empresaria no pudo resistirte en hacerse un hueco en algunas de las instantáneas, así ha confesado cómo se produjo su divertido cameo que no estaba programado incialmente en el shooting: "Vale, se suponía que yo no iba a salir en esta campaña de Skims, pero me pasé por allí y me metí porque era demasiado icónica."

Hacía tiempo que no veíamos un elenco tan famoso como lo son ellas trabajar al unísono, un gesto al estilo sisterhood -como el que presenciamos hace unas semanas en la campaña de las hermanas Hadid para Versace- que nos recuerda a la maravillosa época de los años noventa. Aquella en la que las maniquís paseaban juntas sobre la pasarela e incluso protagonizaban célebres proyectos a los ojos de grandes fotógrafos, como el que ha lanzado el imperio lencero, que ya alcanza en un patrimonio empresarial de más de tres millones de dólares. Pero ¿cómo ha conseguido la estadounidense reunir a rostros tan conocidos? ¿Con una sola llamada y listo? ¡Así parece ser!

"Cuando Kim Kardashian me llamó con la idea de reunir a estas increíbles mujeres y a mí para Skims, me intrigó. ¡Y aquí estamos! No había modelado lencería y ropa interior desde que me retiré de la pasarela, pero fue como montar en bicicleta. ¡Las poses volvieron con más fuerza que antes! Estoy luciendo su colección Fits Everybody, que es tan cómoda como parece. Y sí, Kim... ahora estoy obsesionada" comenta Tyra en su perfil. En cambio, la modelo sudafricana solo ha necesitado una frase para definir este momentazo: "El posado que no sabías que necesitas", ¡y así es! Aunque esta campaña ya ha dado la vuelta al globo terráqueo, es cierto que no es la primera vez que apuesta por top models, ya lo hizo el pasado verano con la legendaria Kate Moss quien también posó con piezas moldeadoras.