Así se hizo el look exprés más complicado que ha llevado Kim Kardashian hasta la fecha

Kim Kardashian es de esas celebridades que no importan lo que lleven, porque siempre son noticia viral. Ya lo hizo en la mediática Gala MET enfundada en una sencilla pieza negra diseñada por su amigo Demna Gvasalia y director creativo de Balenciaga que se ciñó, literalmente, a su inconfundible silueta, ¡incluso ocultaba su rostro! Ahora vuelve a sorprendernos con una propuesta que nunca antes habíamos visto pasearse por la Semanas de la Moda. No se trata ni de un vestidazo de Alta Costura ni de uno con escote de infarto y transparencias, en este caso ha vuelto ha desafiar todas las expectativas con un original 'traje' creado a partir de un único material que seguramente tienes en casa.

Desde hace tiempo, la fundadora de Skims ha apostado por llamativos estilismos -en mucha ocasiones monocromáticos y tapando su rostro- de la casa de origen español afincada en París, un acertado movimiento que tenía una buena razón tras los bastidores: iba a ser la imagen global de la marca. Por eso no nos extraña el revuelo que ha originado su presencia en primera fila -coincidiendo con Anna Wintour- en el desfile de la colección otoño-invierno 2022, que ha culminado con un homenaje a la situación bélica de Ucrania. En esta ocasión ha vuelto a ser la estrella de la cita francesa, luciendo un mono negro ajustado y altísimas botas de tacón de aguja al que el equipo de vestuario ha añadido metros de cinta adhesiva amarillo en la que se puede leer el logo.

Esta gran estrategia para crear desde cero un conjunto único y sencillo que ha estrenado Kim en el front-row, ha confirmado que es capaz de llevar cualquier estilismo y postularse como la reina del evento, sin necesidad de combinarlo con exclusivas joyas o un maquillaje de cine. Anque es cierto que en este caso, ha optado por las ya icónicas gafas de sol futuristas y un complemento clave: el famoso bolso Hourglass. Este modelo, el favorito de otras celebs como Hailey Baldwin y el personaje de Carrie Bradshaw que lo ha lucido en And Just Like That, también ha sido customizado con la misma cinta bicolor.

Pero como podemos imaginar, esta acción va mucho más allá del importante espectáculo bajo la nieve ficticia, el juego de luces y sonidos que ayer pudimos admirar. Resuelta que este sorprendente diseño - que forma parte de la nueva línea-, tiene mucho que ver con la situación que están viviendo todos aquellos refugiados de cualquier parte del mundo que intentan huir de la temida guerra, un movimiento de respeto y apoyo por parte de Balenciaga que ya ha dado la vuelta al mundo y al que la celebrity ha querido sumarse. Podemos confirmar que es uno de los looks más complicados y probablemente más incómodos que ha llevado hasta la fecha, ¿el siguiente también será de Gvasalia?