Kim Kardashian bate récords de nuevo, pero esta vez no tiene que ver con la red

Desde hace más de una década, cada uno de los movimientos de Kim Kardashian está en el punto de mira y la celebrity protagoniza titular tras titular, no importa si se trata del look más extravagante y complicado de llevar de la temporada, de una cita a escondidas por Los Ángeles con su nueva conquista -Pete Davidson- o de una nueva colaboración de moda. Sin embargo, su última noticia no tiene nada que ver con su armario ni sus historias de amor. Tampoco con una publicación viral, sino que la hermana mayor del clan más conocido e influyente de Estados Unidos vuelve a postularse como una de las mujeres más ricas del planeta gracias a la imparable expansión de su firma de lencería y ropa de estar en casa.

- Kim Kardashian cuenta la anécdota más divertida de su look viral de la Gala MET

Si hace unos días hablábamos del récord cibernético de Kylie Jenner -es la chica con más seguidores- , ahora lo hacemos del patrimonio empresarial de la que puso de moda las técnicas de maquillaje como el strobing y contouring. Fue en 2019 cuando decidió lanzarse al mundo de los negocios fundando Skims, una firma que comenzó con ropa interior moldeable, toda una revolución en el panorama celebrity, y que se ha afianzado como una de las casas más exitosas del momento.

Tanto es así que Kim ha empezado el 2022 por todo lo alto duplicando el valor patrimonial de su proyecto, alcanzando así los 3.200 millones de dólares. Este crecimiento se explica gracias al auge de sus ventas el pasado año: aumentaron un 90%, reportando ingresos por valor de 275 millones de dólares. Pero la empresaria no parece satisfecha pues se ha propuesto como objetivo alcanzar los 400 millones de dólares en las ventas de los próximos doce meses.

- Kim Kardashian se quita el 'West' mientras Kanye le pide que vuelvan juntos

Una vez más ha demostrado que todo lo que toca la convierte en oro -aunque en este caso sea con la ayuda de sus inversores financieros-, por eso no nos extraña que este récord monetario protagonice los titulares de la semana. Además de crear fajas, sujetadores y demás prendas moldeadoras para todas las tallas, también ha apostado por trabajar al unísono con grandes diseñadores de la industria como hizo hace con Kim Jones, director creativo de Fendi. Pero su pasión por alcanzar la fama no se ha quedado en los bastidores de la moda, su última alianza ha sorprendido incluso a sus fans: "me siento honrada de anunciar que Skims va a diseñar la ropa interior, los pijamas y la ropa casual oficial de los atletas del equipo de los Estados Unidos de América para Tokio". ¿Cuál será su siguiente hazaña? ¡Seguiremos informando!