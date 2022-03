Tyra Banks no se calla y opina sobre el fin de los 'ángeles' de Victoria's Secret La que fuera una de las primeras embajadoras de la firma de lencería tiene una clara opinión sobre las últimas decisiones de la compañía

La pasada semana, la firma Victoria’s Secret protagonizó un auténtico bombazo informativo. En favor de la diversidad y la inclusividad, la compañía lencera anunció un cambio de estrategia que supone el fin de sus ángeles, al menos, de la tradicional forma en que se mostraban las que eran consideradas sus embarajadoras. "Estamos orgullosos de anunciar una nueva y emocionante plataforma de asociación, #TheVSCollective, diseñada para dar forma al futuro de Victoria's Secret. Estas socias extraordinarias, sus antecedentes, intereses y pasiones únicas colaborarán con nosotros para crear colecciones de productos revolucionarias, contenido atractivo e inspirador, nuevos programas de asociados internos y apoyo a causas vitales para las mujeres", precisan en un comunicado. Con ello, presentaban como nuevas portavoces a siete mujeres: la actriz Priyanka Chopra, la futbolista Megan Rapinoe, la periodista Amanda de Cadenet, la estrella del esquí acrobático Eileen Gu y las modelos Adut Akech, Valentina Sampaio y Paloma Elsesser.

La opinión de uno de sus primeros ángeles

Ante tal decisión, ¿qué opinión tienen aquellas que ostentaron el tradicional estatus de ángel? Una de las que ha querido pronunciarse ha sido Tyra Banks, quien no solo fue una de las cinco primeras en ser elegida con este título, sino que fue, a la par, la primera modelo negra en ser fichada para este cometido. Para lanzar su (feliz) opinión, ha querido recuperar una imagen de su último desfile en el que posa con un cojunto de lencería rojo, mientras cubre sus hombros como una gran capa adornada con cintas de colores. En sus manos, un cetro con las iniciales 'VS' complementaban el que fue su último look sobre la pasarela de esta compañía.

"Primero es difícil. Primero es solitario. Pero primero es necesario. Primero es crucial para que la puerta se pueda abrir para que otros pasen. En un lapso de 10 años a partir de 1995, fui la primera modelo negra con contrato de la historia de Victoria's Secret. La primera modelo negra en ocupar una cubierta de Victoria's Secret. La primera modelo negra en hacer tantas otras cosas innovadoras con la marca, así como con otras marcas. Pero después de una primera, deben venir más. Una corriente diferente. Una corriente de singularidad. [...] Me retiré de la pasarela hace 16 años, y estoy orgullosa de que en mi vida seré testigo de una revolución en la belleza. [...]", comenta la que fuera ángel de la compañía lencera hasta 2005 desde 1997.

Las cinco primeras embajadoras de la compañía

El estatus de ángel fue acuñado en 1997 tras la publicación de una campaña bajo el título de Angels en la que participaron Tyra Banks, Daniela Pestova, Helene Christensen, Karen Mulder y Stephanie Seymour. El término gustó tanto que se acuñó para definir a las embajadoras oficiales de la compañía.