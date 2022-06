Hailey Bieber anuncia (al fin) la fecha de lanzamiento de Rhode, su propia firma de belleza

No es la primera celebrity que se lanza a la aventura empresarial creando una marca de cosmética, y probablemente tampoco sea la última. Desde que Rihanna abiró la veda con Fenty Beauty allá por 2017, negocio que le ha hecho entrar en la lista de millonarios más famosa del mundo, otras actrices y cantantes se han animado a hacer lo propio: Selena Gomez, Ariana Grande, Lady Gaga... ¡Y ahora ha llegado el turno de Hailey Bieber! Lleva más de dos años trabajando en un proyecto que ha mantenido en secreto, dejando caer solo sutiles pistas: sabíamos que se trataba de un negocio relacionado con el cuidado de la piel al que ha bautizado como Rhode y que vería la luz al llegar al verano, pero poco más. Sin embargo, hace unas horas se desvelaba por fin la fecha exacta de su lanzamiento: ¡el próximo 15 de junio! Una noticia que ha venido acompañada con más detalles sobre esta nueva aventura en la que se embarca la modelo.

"Ya casi está aquí la piel deliciosa con efecto de rocío. Nos vemos en una semana", han anunciado desde las redes sociales de Rhode, una cuenta que posee ya más de 200.000 seguidores, a pesar de que solo han realizado dos publicaciones. En una de ellas vemos a Hailey Bieber posar con la melena mojada y una piel exquisita, tal y como prometen desde su marca. Algo que confirmábamos después al ver un breve vídeo protagonizado por la modelo, en el que también luce un rostro luminoso. Confirmamos, por tanto, que sus productos se centrarán en el cuidado de la piel y no (de momento) en el maquillaje, como se llegó a rumorear.

Precios asequibles que no superarán los 30 dólares

Así lo desveló Hailey en una entrevista con los medios, en la que explicó que su intención ha sido dar con fórmulas potentes que resulten aptas a la mayoría de los bolsillos. Y para ello ha estado meses probando diferentes texturas, pidiendo consejo a expertas en dermatología como Charlotte Palermino o a gurús de la piel tan populares entre la 'Gen Z', como Hyram Yarbro, quien al igual que ella comparte el propósito de una cosmética más accesible.

¿Qué productos se venderán en Rhode?

Hasta la semana que viene no podremos confirmarlo de forma oficial, puesto que aún no se han puesto a la venta en la página web. Pero parece que podremos encontrar texturas hidratantes, especialmente centradas en el rostro. Hace unos días, Hailey compartía con sus seguidores un vídeo en el que mostraba cómo se preparaba para la Gala MET, donde realizó un pequeño spoiler sobre Rhode: se aplicó un sérum y una bruma hidratante que no quiso sacar en pantalla, pues explicó que se trataban de dos productos de su firma. "Voy a preparar mi piel para que quede jugosa y brillante", afirmaba. También sabemos que ha repartido muestras entre varios maquilladores para que los prueben entre sus clientes, como ha contado ella misma, y que ha recibido buenos comentarios. ¡Ya queda menos para descubrirlo por nosotras mismas!