¡Adorarás su estilo! 4 actrices veinteañeras a las que seguir si te gusta la moda

Si eres amante de la moda probablemente busques inspiración en cada detalle. No solo en pasarelas o en street style o en los feeds de tus influencers de moda favoritas de Tik Tok e Instagram, sino que también encuentras la dosis fashion necesaria rebuscando en el pasado y observando los estilismos de las cantantes y actrices del momento. Además de Zendaya, que se ha convertido en una de las sorpresas de cada alfombra roja, o de los looks de Hunter Schafer (su compañera de reparto en Euphoria), hay muchas actrices que apenas superan los 25 años y ya se han consagrado como promesas en el mundo de la interpretación y al mismo tiempo son referentes de estilo. Apunta estos cuatro nombres porque no dejarás de oírlos ni dentro ni fuera de las pantallas:

ANYA TAYLOR-JOY (25)

Conocida por su papel como Gina Gray en ‘Peaky Blinders’ pero, sobre todo, por ser Beth Harmon en ‘Gambito de Dama’, lo que le valió para ganar su primer Globo de Oro a mejor actriz, aunque no era su primera nominación. De nacionalidad estadounidense-británica y de origen argentino y español, Anya Taylor-Joy ya cuenta con una gran lista de papeles bajo su brazo, en las que ha demostrado, a su corta edad, ser presente y futuro del séptimo arte. Su último trabajo ha sido ‘Last Night in Soho’, donde interpreta a una de las protagonistas.

El estilo de Anya nos cautivó en el papel de la famosa ajedrecista, siendo responsable además de crear tendencias como el estampado damero o incrementar las búsquedas de mocasines o prendas de cuadros. En la vida real, Anya mantiene un impecable estilo con un marcado acento retro y sobre la alfombra roja todas sus elecciones pasan por el glamour extremo, muy Old Hollywood. La industria cosmética también la tiene en su radar; tanto es así que Dior ha puesto sus ojos en ella esta temporada convirtiéndola en su embajadora de moda y belleza.

PHOEBE DYNEVOR (26)

La primera aparición remarcable de Phoebe fue como parte del elenco de ‘Waterloo Road’, una serie sobre la vida en el instituto Waterloo en Reino Unido, donde daba vida a una estudiante. A partir de ese momento, la actriz británica ha pasado por diferentes series, pasando por ejemplo por ‘Snatch’, basada en la película del mismo nombre, donde consiguió un papel estable. En 2020, puso rostro a Daphne Bridgerton en la serie ‘Los Bridgerton’ de Netflix, un papel que le ha catapultado al estrellato televisivo. Tal y como se ha sabido, la actriz estará en la segunda temporada de la serie, aunque sufriremos la ausencia de Simon (Regé-Jean Page).

Si bien durante 'Los Bridgerton' Phoebe ya nos enamoró con esos estilismos muy regencycore, con sus vestidos azul pastel y los estampados florales, su estilo fuera de las pantallas no ha sido menos. La actriz se caracteriza por un estilo muy urbano y prendas muy cómodas como vaqueros o camisetas lisas. Eso sí, en los eventos más elegantes, Phoebe siempre se convierte en una de las mejor vestidas de las alfombras rojas con elecciones impecables teñidas de negro o mucho más atrevidas.

NATALIA DYER (27)

Quizás no lo sepas pero la primera vez que viste a Natalia Dyer en la gran pantalla fue en ‘Hannah Montana: The Movie’ como una de las dos hijas de un periodista que quería destruir la carrera de Miley. Dejando a un lado esta maravilla de primeros pasos en la gran pantalla, todas conocemos a Natalia Dyer por su papel en ‘Stranger Things’, en la cual su romance con Jonathan (Charlie Heaton) ha traspasado la pantalla. Su trabajo más reciente es ‘La apariencia de las cosas’, de Netflix, junto a nombres consagrados de la industria como Amanda Seyfried o James Norton.

Además de sus dotes interpretativas, Natalia nos ha cautivado por ese estilo tan camaleónico. La actriz cuenta con un marcado carácter preppy y súper dulce en ocasiones pero no duda en enfundarse una biker de cuero y una gorra en sus looks diarios. Sin duda, toda una inspiración.

SYDNEY SWEENEY (24)

La actriz americana cuenta con la filmografía más extensa de toda nuestra selección. Su primera aparición relevante la realiza en ‘El cuento de la criada’, donde interpretaba a Eden Spencer, una chica que con 15 años es asignada como esposa a Nick Blaine, si bien ya contaba con trabajos importantes con anterioridad como ‘Everything sucks’ en Netflix. Después llegó 'Euphoria', donde formó parte del elenco principal interpretando a Cassie Howard. Además, ese mismo año, dio el saltó a la gran pantalla en la última película de Quentin Tarantino 'Érase una vez en Hollywood'.

El estilo de Sydney destaca por ser muy atrevido. Saca muchísimo partido a su cuerpo y a sus 1,67m de altura gracias a imponentes vestidos asimétricos y cut outs. En sus looks más informales nunca deja de lado las sneakers de plataforma.