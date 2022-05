No estás viendo doble, la nueva estilista de Kim Kardashian parece su clon

Que cada paso que da la celebridad más cononocida de Estados Unidos pasa a ser noticia internacional, no es ninguna sorpresa, pero sí lo es la persona que trabaja bajo su sombra y ha sustituido en algunos términos a su exmarido, Kanye West. El clan Kardashian suele exponer su vida privada ante los paparazzi y en el nuevo reality show que ya ha visto la luz, acabamos de descubrir por qué Kim está posicionándose -nuevamente- como un auténtico referente de estilo. Todo tiene que ver con su mano derecha, una estilista con la que elige minuciosamente qué look llevará a su próximo evento. Y sí, como ya has podido prever, ¡son clones!

Te guste o no el armario de la empresaria de Calabasas, lo cierto que es haga lo que haga se convierte viral, y parte de la culpa la tiene Danielle Levi, una chica de origen judío que llevaba trabajando para la familia discretamente desde 2018 aproximadamente. Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos averiguado la relación que mantiene su doble con la fundadora de Skims. No nos sorprende que el parecido sea tan espectacular, melena larga castaña, rostro y mandíbula afinada, labios gorditos...¡Hasta las estancias y la decoración de su casa son similares!

Según hemos podido observar también forma parte del círculo de los demás profesionales que maquillan y peinan a la celeb, pero no solo tiene el título de estilista, posición con la que ha reemplazado al rapero, también son buenas amigas. Así lo demuestran las continuas fotos con Levi comparte en su perfil en la que hemos podido verla en el jet privado e incluso en su casa o en cenas juntas. No podemos concretar cuándo fue el momento exacto en el que empezó a trabajar exclusivamente para Kim Kardashian, pero desde hace un par de meses hemos visto su nombre escrito en los créditos de impactantes estilismos con los que ha iniciado una nueva era en su vestidor caracterizado por otro tipo de looks y siluetas.

Podemos confirmar que el precioso traje y ceñidísimo traje azul con cola de Balenciaga que estrenó a la after party de los Oscars de este año, el vestido de latex metalizado en el que se enfundó para la premier de su nuevo programa de televisión, el look bañado de purpurina y el momentazo que protagonizó en la Gala MET llevando con el auténtico vestido que lució Marilyn Monroe en los sesenta son obra de Danielle. Tras su rotundo éxito asesorando a Kim... ¿vestirá a las demás hermanas o a la matriarca del clan Kardashian en algún momento? Por lo pronto nos quedamos con esta divertida alianza entre dos supermujeres que no tienen miedo a jugar con la moda, que arrasan con cada inesperada propuesta y que se parecen más de lo que muestran las imágenes.