Kim Kardashian presenta su nuevo 'reality' con vestizado y acompañada de Pete Davidson

Poco después de hacerse viral en redes sociales gracias a la última campaña de su firma de lencería, Kim Kardashian vuelve a protagonizar titulares a consecuencia de su última aparición pública. La empresaria acudió junto a gran parte de su familia a la presentación del nuevo reality que protagonizan, The Kardashians, que se celebró la pasada noche del jueves en los Goya Studios en California. Una cita en la que Kim volvió a hacer gala del inconfundible estilo que la caracteriza, apostando por un entallado vestido metalizado que potenciaba sus curvas y recordaba irremediablemente al look con truco que escogió para asistir a los premios Oscar.

La prenda en cuestión presentaba un corte tipo sirena con bajo acampanado y una pronunciada abertura lateral que se extendía desde el bajo hasta su muslo izquierdo. La parte superior, completamente entallada y marcando su cintura y sus caderas como si de una segunda piel se tratase, incluía una estructura de aros en el pecho similar a la de un sujetador, que creaba un escote muy favorecedor. Para rematar su estilismo, Kim únicamente añadió dos brazaletes y una gargantilla, todas ellas compuestas por una serie de aros metalizados que potenciaban la estética futurista del look. Sin embargo, uno de los detalles más comentados de la noche fue el hecho de que la empresaria llegó al evento acompañada de su pareja, Pete Davidson, quien escogió un sencillo traje de pantalón y americana negros y camiseta blanca, para darle el toque más informal.

El actor y cómico estadounidense no acompañó sin embargo a Kim durante el photocall, en el que sí se encontraba su familia. Allí pudimos verla posando junto a Khloe, quien escogió un diseño muy similar al de su hermana, en su caso con cuerpo corsé con transparencias y en un tono oro rosa metalizado. Y, como siempre, una impecable Kris Jenner que consiguió eclipsar a sus hijas apostándolo todo al color de moda de la temporada: el rosa fucsia. Tampoco Kourtney Kardashian quiso perderse el evento, al que acudió acompañada de su pareja, Travis Barker, mientras que Kendall y Kylie fueron las grandes ausencias de la noche. El programa, que regresa como una continuación (según lo describió la propia Kris Jenner) del clásico programa Keeping Up With The Kardashians, se estrenará en Disney + el próximo 14 de abril.