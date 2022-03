¡Las hermanas Kardashian vuelven a la televisión! Así será su nuevo 'reality'

Atención fans acérrimas de la vida del famoso clan Kardashian, porque este 2022 llega cargado de novedades y sorpresas que darán mucho que hablar. Si ayer anunciábamos que en muy poco tiempo darán la bienvenida al segundo bebé de Kylie Jenner, estos primeros días del año tanto Kris Jenner como sus cinco hijas han compartido a través de las redes sociales su nuevo proyecto que promete ser todo un éxito de masas. ¿Preparada para volver a engancharte a los secretos de la familia más conocida y controvertida de Estados Unidos?

Tras la popularidad que alcanzó el programa Keeping Up with the Kardashians desde su sonoro estreno 2014 hasta el pasado mes de marzo en la cadena E! Entertainment Television, vuelven a reunirse para mostrar al mundo todos los entrehilos que esconden. Fue en diciembre de 2020 cuando anunciaron que no se despedirían de la televisión, y en esta ocasión han firmado un contrato con la plataforma en streaming Hulu -propiedad de Disney-, quienes serán los encargados de mostrar su día a día. Durante un evento de Disney Upfronts, la cabeza de la familia desveló algunos detalles. "En el nuevo programa, nos verán evolucionar como una familia. Los espectadores quieren que seamos quienes somos, y desde el primer momento, han estado involucrados emocionalmente en nuestro programa, al igual que nosotros. Les encantará ver que continuamos el viaje. No puedo decir mucho sobre lo que viene, pero spoiler, vamos a lucir fabulosos y todos lo van a ver".

Hace tan solo unas horas hemos podido disfrutar del primer trailer del reality show bautizado como The Kardashian que han compartido todos los integrantes del clan en sus cuentas personales, donde hemos visto a la pequeña de las hermanas abrazando su tripita de embarazada y con estilismos en colores neutros, muy diferentes a los que llevaron en su debut hace 8 años.

Es cierto que aún se desconocen muchos de los detalles más importantes, pero lo que sí podemos confirmar es que el estreno podrá tener lugar a finales de enero y principios de febrero, según comentó Khloe en el programa de Ellen DeGeneres. Además la producción que ya está en marcha, mantendrá el mismo formato clásico con la entrega de varios episodios, ¡incluso podremos ver a Scott Disick y Travis Barker! ¿Seremos partícipes del nacimiento del bebé de Kylie? ¿Estaremos en la lista de invitadas de la boda de Kourtney? ¿Y conoceremos el nuevo amor de Kim Kardashian? Aún tendremos que esperar para saberlo, ¡seguiremos informando!