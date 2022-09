Lo que el cambio de imagen de Kim Kardashian augura sobre el próximo canon de belleza

Las modas no solo consisten en los looks que vemos encima de las pasarelas, sino que las tendencias son realmente un reflejo de toda la sociedad, incluyendo la manera en la que vivimos. Así, en los años 90, las tops como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Cindy Crawford con sus clases de aerobic, trajeron consigo un estilo saludable donde los cuerpos definidos cobraban mayor importancia y eran el modelo a seguir y a conseguir. Más tarde, con la irrupción de Kate Moss, todo cambió y lo que se perseguía era estar delgada sin importar cómo. Esta tendencia se fue manteniendo por muchos años hasta que llegó ella para cambiarlo. Kim Kardashian, que por aquel entonces era asistente de Paris Hilton, dio un portazo al mundo de la moda con sus curvas imposibles... que finalmente se convirtieron en canon de belleza.

Eran los años 2000 y no había alfombra roja en la que Kim no posase mostrando orgullosa su cuerpo. Quizá harta de no poder encajar en ese estándar impuesto de delgadez que amigas como Mischa Barton, Lindsay Lohan o la propia Paris Hilton, marcaban. En 2007 llegó el estreno del reality Keeping up with the Kardashians, y su popularidad y las ganas de ser como ella subieron como la espuma. Tanto que, hasta entonces, las modelos consideradas de talla grande no se mezclaban encima de la pasarela con las tops 'de talla normal'. Y entonces sucedió: la revista Sports Illustrated contó con Robin Lawley para su catálogo de bañadore. El resto de la revolución curvy capitaneada por Kim Kardashian, ya es historia de la moda. Una historia que ahora parece escribir un nuevo capítulo totalmente opuesto gracias, otra vez, a ella.

Pero, ¿a qué se debe este cambio? Todo empezó en la pasada edición de la Gala MET, cuando Kim Kardashian siguió una estricta dieta para poder llevar el vestido original de Marylin Monroe. Y, aunque por sus declaraciones al salir del evento, donde aseguraba que se iba al hotel a comer pizza, parecía que todo iba a quedar ahí, no ha sido así. Tanto que Kim ha seguido adelgazando y nos ha sorprendido con su última aparición donde parece que, incluso ha llegado a quitarse las prótesis de pecho. Una nueva tendencia corporal a la que también se ha sumado su hermana Khloé.

Y, aunque dicen que los cambios son siempre para bien, en algunas ocasiones, no se sabe realmente hasta que no ha pasado un tiempo y se pueden analizar con detenimiento. Por eso, aún es pronto para saber si esta transformación en el cuerpo de Kim Kardashian se implantará en el resto de una sociedad que ya está dividida o si dentro de unos meses volverá a apostar por sus curvas.

