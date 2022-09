¡Vuelve Lindsay Lohan! La actriz estrenará una nueva comedia romántica en Netflix

Esto es todo lo que necesitábamos para confirmar la vuelta de los 2000. Porque no, no era suficiente que la moda se apuntara a la estética Y2K y crease nuevas influencers como Bella Hadid o Dua Lipa. Que sí, que también nos gustan, pero la verdad es que sin Lindsay Lohan este revival de los 2000 nos estaba sabiendo un poco descafeinado. Por eso, nos hace una ilusión tremenda a la par que nos intriga esta vuelta a la actuación de la que protagonizó muchas de las mejores películas de adolescentes. Ahora, Netflix ha confirmado que Lohan rodará un nuevo largometraje, eso sí, no ha querido desvelar muchos detalles.

Por el momento, estamos a la espera de que llegue el día 10 de noviembre, momento en el que la plataforma en streaming estrenará Falling for Christmas, la película que Lindsay Lohan ha estado rodando este año. Una comedia romántica ambientada en Navidad, en la que la actriz interpreta a una heredera de hotel, joven y recién comprometida, que se ve involucrada en un accidente de esquí. ¿Y qué pasa después? Mientras sufre de amnesia, por supuesto, un chico guapo (Chord Overstreet) que es el dueño de la cabaña, cuida de ella y surge la magia. Seguro que ya te están entrando tantas ganas de verla como a nosotras.

Y, como te avanzábamos al principio, la mejor noticia no es solo el estreno de esta nueva película, sino que Netflix y Lohan ya están preparando otra más. El título de este nuevo filme será Irish Wish y Lindsay Lohan interpretará a una dama de honor en la boda de su mejor amiga junto con el amor de su vida en Irlanda. Si te gustó La boda de mi mejor amigo y Devuélveme mi suerte, esta te encantará porque por lo que podemos intuir, parece una mezcla de las dos. Aún no se ha confirmado el resto del reparto, pero sí que se empezará a rodar este 5 de septiembre y que podría estrenarse en 2023.