Alerta FASHION: regresa el accesorio más polémico de los 80 y Bella Hadid ya lo ha estrenado

Aquellas imágenes en las que la actriz Jane Fonda lucía sus conocidos estilismos deportivos compuestos de un body de colores vibrantes, medias blancas y calentadores de piernas para bailar al ritmo de la música y hacer aerobic, parece haber inspirado a más de una mente pensante de la industria de la moda. Este polémico accesorio que experimentó su popularidad en los fabulosos años ochenta y noventa entre en pequeño círculo de expertas, se convirtió en todo un icono de la época; tanto que ahora regresa poco a poco a los armarios de las celebridades más influyentes del momento, como el de la modelo Bella Hadid.

- Bella Hadid confirma el regreso del 'estilo McBling' con su chándal 'vintage'

Acostumbras a verla en looks con guiño al pasado y la ahora copiada estética weird girl, no nos extraña que haya sumado este 'no-calcetín' a su repertorio. Aunque aún el calor aprieta en las calles de Los Angeles, la veinteañera no ha dudado en adelantarse a todo el mundo estrenando la que será la compra estrella del otoño, pero eso sí, lo hace con una imagen más elegante alejándose de los parámetros fitness. Con un minivestido de rayas de manga larga, ha añadido los calentadores blancos a unos salones azules puntiagudos, una estrategia de lo más curiosa. Pero no ha sido la primera experta a quien se lo hemos visto llevar estos meses.

De Copenhague a Los Angeles

¡Una famosa estilista nórdica también se ha subido al carro FASHION! Hace tan solo unos días Emili Sindlev aparecía enfundada en un top básico, chaqueta tipo bomber estampada en verde de Louis Vuitton, la buscadísima minifalda tableada de Miu Miu y en sus piernas, el mencionado complemento, aunque esta vez firmado por Prada, al igual que sus mules blancos. Si dos importantes personalidades del sector como lo son ellas ya los han desempolvado y sacado a la calle, no hay vuelta atrás, podemos confirmar que los calentadores están más de vuelta que nunca. Al igual que otras complicadas tendencias, puedes ser del equipo que las amará o las rechace por completo, pero por lo pronto algunas casas de costura ya han presentado sus propuestas combinándolas de forma diferente.

En la pasarela

La firma italiana de Miu Miu lo hace de una manera que jamás habríamos imaginado pero que sorprendentemente, ¡nos encanta! Con las clásicas zapatillas de ballet, Miuccia Prada ha añadido un par de gustosos calentadores grises a un vestidazo joya semitransparente, ideal para una fiesta e incluso para un look de invitada. En cambio, por parte de Dsquare2, apuesta por un aspecto más punk, con un minivestido de tul combinado con diferentes tonos y las codiciadas sandalias de plataforma. ¿Y tú, también caerás en sus redes?