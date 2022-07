Bella Hadid confirma el regreso del 'estilo McBling' con su chándal 'vintage'

Si hablamos de celebrities capaces de resucitar prendas icónicas de décadas pasadas, debemos admitir que Bella Hadid es toda una experta en la materia. La modelo se ha convertido en la reina del lujo vintage -con perdón de Zendaya- tanto dentro como fuera de la alfombra roja. Así lo demostró en Cannes con sus vestidos de archivo, un Versace de 1987 y otro de principios de los 2000. Su pasión por la moda retro ha influido tanto en su estilo, que es frecuente verla en su día a día con piezas de lo más groovy que nos hacen trasladarnos al pasado. Y así acaba de ocurrir con su último look, formado por un chándal que pertenece a una icónica firma que popularizó el rapero Jay-Z hace más de dos décadas. ¿Te acuerdas?

Corría el año 1999 cuando el marido de Beyoncé creó su propia línea de ropa, Rocawear, inspirada en el nombre de su sello discográfico. Las chaquetas de cuero, los jogger anchos y accesorios como gorras o viseras invadieron las calles gracias, en parte, al éxito de esta marca y la influencia del rapero. Y aunque en 2007 decidió vender la empresa -la firma aún continúa vendiendo, pero el estilo ha cambiado ligeramente-, hay quien siguió rindiendo culto a las prendas de esta estética, que después pasaron a formar parte de la moda McBling, sucesora de lo que hoy conocemos como Y2K. ¿Y quién mejor que Bella Hadid para traer una pieza así de vuelta? La supermodelo posaba tras una sesión de fotos con un chándal perteneciente a esta firma, un dos piezas formado por un pantalón con raya lateral de terciopelo y una chaqueta de manga corta a juego. ¡Toda una reliquia para los amantes del streetwear vintage!

Con ella nos deja muy claro que el chándal, el tiro bajo, los crop tops, el rosa y el brillo regresan con fuerza. Todos ellos elementos que forman parte del estilo McBling que películas como Chicas Malas -esa inolvidable combinación de vaqueros con chaqueta rosa de chándal- o Quiero ser superfamosa se encargaron de popularizar. Pero no es el único elemento que Bella Hadid ha rescatado de esta estética que adora la generación Z: la estadounidense ha posado con unas zapatillas Nike Shox plateadas, la misma silueta con muelles de aire futuristas que debutó en el año 2000 y que esta temporada Martine Rose ha reinterpretado en una edición especial que aún no ha salido a la venta. Las sneakers de la modelo, como no podía ser de otra manera, son un modelo antiguo a juego con su conjunto.