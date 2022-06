Bella Hadid se atreve con la tendencia más polémica en un look que hay que mirar dos veces

Cuando se trata de desfilar sobre la pasarela, son las grandes firmas quienes deciden qué llevará la modelo. Pero cuando hablamos de sus elecciones personales, Bella Hadid ha dejado muy claro que cuenta con un estilo totalmente auténtico, algo que demuestra sobre las alfombras rojas y en sus looks de street style. La modelo suele recurrir a prendas de estilo groovy, Y2K y retro, que fusiona en conjuntos que no pasan desapercibidos. Y aunque ha recibido críticas por su forma de vestir, afirma que no va a dejarse influir por ellas. Su pasión por la moda vintage le ha convertido en toda una experta a la hora de rescatar piezas únicas de archivo: algo que comprobamos en su paso por festival de Cannes, donde deslumbró con un vestido de 1987 diseñado por Gianni Versace. Y unas cuantas décadas más atrás son las que han hecho falta para inspirar su último atuendo, con el que ha acaparado todas las miradas por las calles de Nueva York, trasladánonos al pasado.

Como si de una película de los años 30 se tratase, Bella Hadid posaba anoche ante las cámaras con este conjunto en clave swing al que no le falta ningún detalle. Apostando por las superposiciones, ha llevado una camisa blanca de mangas abullonadas con un vestido de tirantes recto con estampado geométrico que combinaba tonos marrones, blancos y negros. Un diseño que escogió para asistir a la firma del libro The Fendi Set, evento de la firma italiana al que la modelo estaba invitada. Pero sin duda lo que más llama la atención de su look son los múltiples accesorios y complementos con los que ha logrado darle un toque diferenciador. ¿Por dónde empezamos?

Probablemente el sutil cinturón marrón que adornaba el vestido o el bolso de mano fuesen los elementos más clásicos. Imposible pasar por alto sus gafas ovaladas de estilo ochentero, también en color negro, a juego con el calzado que sin duda nos ha hecho mirar dos veces su fotografía: ¿lleva una sandalias de plataforma? ¡Sí! Y las ha lucido con unos calcetines blancos, anunciando lo que durante este invierno ya sospechábamos: tras ver a prescriptoras de moda lucir este tipo de calzado con calcetines de colores durante la Semana de la moda de París o Milán, y después de que casas como Dior, Chloé o Moschino apostasen por ellos, está claro que esta temporada darán que hablar. Una combinación muy preppy que Bella ha acompañado, además, de unas pulseras de perlas en los tobillos. ¿Te atreverías con esta inesperada tendencia?