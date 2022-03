Bella Hadid lanza un mensaje a quienes critican su forma de vestir

Después de tanto tiempo dedicándose al mundo de la moda, Bella Hadid se ha acostumbrado a tener que leer cada día todo tipo de comentarios. No resulta siempre sencillo lidiar con lo que conlleva ser una figura pública, a la que además siguen más de 50 millones de personas en sus redes sociales, pero el tiempo le ha enseñado a gestionarlo. Hace un par de años tuvo que enfrentarse a un aluvión de mensajes negativos respecto a su cuerpo, por parte de aquellos que criticaban su cambio de peso. Ya entonces reaccionó con una contestación diplomática, siendo tan amable como contundente: “Todos los tipos de cuerpo son diferentes y responden de una forma distinta a un entrenamiento y una dieta equilibrada". Y en esta ocasión ha seguido la misma vía para contestar a los que han arremetido contra los últimos looks con los que se ha dejado ver últimamente en la calle.

"A cualquiera que no le guste mi estilo... Menos mal que es mío, ¡no tuyo!", ha escrito la modelo en sus redes, donde ha compartido un selfie al natural, mientras lleva unos parches de ojos sobre el rostro y el pelo recogido con múltiples horquillas durante una sesión de maquillaje y peluquería. Un mensaje sencillo con el que ha querido ser muy clara: le da igual lo que opinen los demás. ¿Pero por qué se ha pronunciado Bella Hadid al respecto? El motivo ha sido las críticas que han recibido algunos de sus últimos looks fuera de la pasarela, aquellos que ella misma escoge y que llevan su sello personal. Sus conjuntos demuestran que no tiene miedo a probar con diferentes estilos. Lo mismo podemos verla rescatando tendencias de los 2000 que van desde sus originales peinados Y2K hasta las Adidas Bamba vintage con las que posó en la Semana de la moda de París; que con vestidos soberbios de Alta Costura con los que conquista las alfombras rojas.

Pero cuando la modelo no tiene un evento, sus looks siempre tienen algo en común: la comodidad. Bella suele apostar por prendas oversize, pantalones cargo o vaqueros mom jeans que a menudo lleva con zapatillas deportivas. Le gusta combinar diferentes estampados, colores y texturas. Como ejemplo, este conjunto por el que recientemente optó para acudir a una cita junto a su pareja y su madre en un restaurante de Nueva York. Se puso una camiseta básica blanca, un cárdigan corto con efecto patchwork superpuesto, unos pantalones tipo baggy con unas Dr. Martens a juego, y por supuesto, sus icónicas gafas ovaladas semitransparentes. Una elección de vestuario con la que Bella se siente muy bien sin importar lo que digan los demás.

