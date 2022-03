El romántico día (con beso incluido) de Bella Hadid y su novio en el parque

Gabrielle Chanel solía decir que "las mejores cosas de la vida son gratis; las segundas, muy caras". Y pasar unas horas en la naturaleza forma parte de la primera categoría. Por eso los parques se llenan cada fin de semana de jóvenes acaramelados, familias de picnic (como la de Chiara Ferragni) o dueños que pasean a sus mascotas (aunque Emily Ratajkowski prefiere las calles de la Gran Manzana). Al igual que tantos otros mortales, Bella Hadid y su novio, Marc Kalman, optaron por este plan el pasado domingo, y lo hicieron en el parque del río Hudson del Nueva York, equipados con una gran manta rosa de punto, un par de cuadernos y bolígrafos.

Durante la jornada, la pareja se mostró muy enamorada: tumbados el uno al lado del otro, se concentraron en sus respectivos cuadernos (unas libretas estilo Moleskine) en las que iban escribiendo. Si no fuera por el entorno y por la cantidad de besos y abrazos que se estuvieron prodigando, podríamos pensar que se trata de una reunión informal de trabajo. ¡No sería nada raro! Al fin y al cabo, Marc Kalman ya ha trabajado con celebridades del entorno de Bella, como Travis Scott, la pareja de su Kylie, hermana de su gran amiga Kendall Jenner.

El americano, de 33 años, se dedica al diseño gráfico y la dirección de arte, creando portadas de álbumes; y además, ejerció durante una época de asistente de moda para la sección de estilo de The New York Times. Su relación con la modelo, de 25 años, no alcanza el año de vida, pero ¿acaso la pareja se halla inmersa en un proyecto común? La noticia no debería sorprendernos, sobre todo, porque parece que ambos gozan de estabilidad. Durante el pasado verano Bella publicó una fotografía de ambos en su perfil social para anunciar su relación: "El mejor momento de mi vida. Sana, trabajando y amada", rezaba el texto que la acompañaba. Ella, que recientemente confesó en público haberse sometido a una rinoplastia, así como los problemas de ansiedad, depresión y transtornos de alimentación que ha padecido, parece feliz a su lado, y eso es lo que importa.

