Las imágenes más románticas de Marta Ortega y su esposo Carlos Torretta

Si una imagen vale más que mil palabras, la que nos ha dejado Marta Ortega y Carlos Torreta este fin de semana describe a la perfección el amor que se tiene la pareja. No solo se trataba de una instantánea donde les vemos muy acaramelados, sino varias de ellas que reflejaban una escena de lo más romántica entre ambos. Gestos de cariño, miradas y sonrisas cómplices, conversaciones al oído, mimos y atenciones... durante la secuencia en la que él rodea a su chica por la espalda mientras coloca una de sus manos sobre la cintura, además de su barbilla sobre el hombro de ella. Momento vivido durante la primera jornada de la Madrid Horse Week, donde el hijo del diseñador Roberto Torretta acompañó en la pista central a su esposa, muy atenta a las pruebas que se estaban disputando. No cabe duda de que el matrimonio atraviesa por un gran momento, marcado por su tercer aniversario de boda que tuvo lugar hace dos semanas.

La pareja se dio el "sí, quiero" el 16 de noviembre de 2018 en un enlace civil celebrado en la ciudad de A Coruña, al que siguió un cóctel en el Real Club Náutico de la capital. Al día siguiente, brindaron por su unión en una fiesta en el Centro Hípico Casas Novas a la que acudieron cerca de 400 invitados. Su felicidad se completó el 21 de marzo de 2020 con el nacimiento de su primera hija en común. En cuanto a la importante cita ecuestre de estos últimos días, la empresaria gallega se acercaba acompañada de sus dos vástagos, Amancio y Matilda, su marido y su suegro. A su lado, Marta Ortega mostraba su lado más familiar y divertido, aunque eran inevitablemente sus dos pequeños los que se convertían también en protagonistas de la jornada. Quedaba patente que el niño, con solo ocho años de edad, es ya un gran aficionado al deporte de los caballos.

Si primero le veíamos pasárselo en grande y haciéndose fotos con su madre, después estaba también muy pendiente de su hermana, que con veinte meses miraba curiosa, espontánea y simpática a todo lo que ocurría a su alrededor. No es la primera vez que Marta y Carlos llevaban a su pequeña a un evento de estas características, ya que en mayo asistieron con ella al Longines Global Champions Tour que acogía el Club de Campo Villa de Madrid. Sobre el estilo que ha lucido en estos últimos días, la empresaria de 37 años impactaba con su look de prendas que bien podrías ser consideradas como básicas, pero que se acompañan de detalles que son pura modernidad. Esto es, llevaba un cómodo jersey camel y unos pantalones cargo en tono caqui, tendencia que le gusta especialmente y por la que ha apostado en otras ocasiones (de hecho, es un best seller de Zara).

