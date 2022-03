Bella Hadid admite su única operación estética: una rinoplastia a los 14 años

Aunque, por suerte, las tendencias de belleza, así como los tratamientos y operaciones estéticas cada vez se encaminan más hacia conseguir una imagen sana y natural, durante unos años -coincidiendo con el auge de los filtros en redes sociales- los retoques han buscado una perfección inexistente inspirada en la de las supermodelos como, por ejemplo, Bella Hadid, cuyas fotos del antes y el después siempre han dado mucho que hablar. Sin embargo, ella nunca se había pronunciado al respecto hasta ahora, que ha admitido haber pasado por quirófano... ¡a los 14 años!

Desmintiendo rumores

Con motivo de su última portada para la versión estadounidense de Vogue, la top ha querido dejar claro que todos los rumores sobre sus numerosos retoques son falsos. "La gente cree que me he cambiado totalmente el rostro porque hay una foto mía de adolescente con la cara hinchada. Estoy bastante convencida de que no estás igual ahora que a los 13, ¿verdad?". Ha continuado diciendo que no se ha puesto ni labios ni pómulos, y que tampoco se ha hecho nada en los ojos, sino que consigue ese efecto rasgado y elevado con ¡esparadrapo!

Su única operación estética

Eso sí, ha admitido que sí ha pasado una vez por quirófano por motivos estéticos, pero fue hace ya 11 años, cuando tenía 14, para realizarse una rinoplastia, lo que ha generado numerosos comentarios polémicos tanto hacia ella como hacia sus padres. Ahora, a sus 25, Bella admite arrepentirse de ello, y explica que le encantaría haber conservado "la nariz de sus antepasados", pero ha querido desvelar también qué fue lo que le llevó a tomar aquella decisión en su momento. De adolescente, tenía muchos complejos, causados en parte por su hermana mayor, a la que adora: "Era la hermana fea, no era tan guay como Gigi, no llamaba tanto la atención (...) Eso era lo que decía la gente de mí y, por desgracia, cuando te dicen muchas cosas tantas veces, simplemente te lo acabas creyendo".

A raíz de estas confesiones, Bella ha querido explicar también lo mucho que le costó adaptarse mentalmente a la industria de la moda, ya que siempre ha tenido muchas inseguridades, ansiedad y depresión, así como problemas de alimentación e imagen corporal. Sin embargo, cuenta que ha aprendido a ser una buena actriz y una auténtica profesional.