El conmovedor gesto de Bella Hadid con una trabajadora que salvó la vida a un hombre

Las celebrities también utilizan las redes sociales para ver contenido y compartirlo, que es precisamente a lo que se ha aficionado Bella Hadid en los últimos días. La modelo se abrió hace tiempo una cuenta en Tik Tok y últimamente está más presente que nunca en ella, compartiendo vídeos más personales sobre lo que come durante los descansos de trabajo o cómo transcurre una sesión de moda detrás de las cámaras. Pero también aprovecha para ver los vídeos de la plataforma, y entre ellos, se ha topado con una historia conmovedora que ha terminado haciéndose viral: más de 16 millones de personas han escuchado el relato de esta trabajadora de una empresa de comida estadounidense que tuvo un gesto solidario con quien más lo necesitaba. Un vídeo que ha llegado también a celebrities como la actriz Dove Cameron, y por supuesto, a la modelo, que ha querido brindar su apoyo a la protagonista de esta historia.

Jessica Higgs trabaja como repartidora a domicilio para una empresa de alimentos y explica en el vídeo que el método habitual es dejar los paquetes en la puerta de los clientes y marcharse. Un día recibió un encargo de una mujer para que dejase una caja en el porche de la casa de su padre anciano, pero cuando llegó, se dio cuenta de que algo iba mal: olía sospechosamente a gas. Jessica explica que no suelen entrar dentro de las casas, pero aquella vez lo hizo porque estaba muy preocupada. "El hombre parecía enfermo y no sabía qué hacer", admite. Tras colocar la compra en el interior, se saltó el protocolo de trabajo para mandarle un mensaje a la mujer que había contratado el servicio de entrega, contándole que sospechaba que dentro de la casa de su padre había una fuga de gas. Más tarde, la mujer contactó de nuevo con ella para agradecerle el aviso: gracias a Jessica, pudieron controlar la fuga de gas a tiempo y salvarle la vida al hombre.

Más de 180.000 personas le han dejado a Jessica comentarios en el vídeo, elogiando su forma de actuar, y Bella Hadid también ha querido aprovechar para hacerlo: "No eres solo una trabajadora más, tú estás ayudando a las personas cada día y de formas en las que probablemente no seas consciente", le ha dicho la modelo. "¡Gracias por ser tú! También Dove Cameron ha querido mandarle ánimos: "No tengo palabras para expresar lo mucho que me ha conmovido esto. Estoy muy agradecida de que existas", comentó la actriz.

No es la primera vez que Bella Hadid utiliza su influencia para dar visibilidad a movimientos solidarios. La modelo suele colaborar también con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro para ayudar a quienes más lo necesitan. En Navidad se unió a la campaña de un club social de Brooklyn para recaudar regalos para las familias que no podían comprarlos. Y hace unos días inició una recaudación de abrigos junto a una ONG para repartir esta prenda entre las personas que no tienen medios para poder tener uno.