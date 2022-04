Bella Hadid se inspira en Jackie Kennedy con un impresionante vestido de 1959

Hacía tiempo que no veíamos a Bella Hadid sobre la alfombra roja, pero la modelo ha regresado por todo lo alto haciendo lo que mejor sabe hacer: utilizar la moda para construir looks innovadores cargados de significado. Y una vez más, ha demostrado su gusto por las prendas vintage. La generación Z ha puesto en valor la moda de décadas atrás, recuperando y viralizando apuestas de Jean Paul Gaultier (lo hemos visto incluso en Euphoria) o de Roberto Cavalli para rendirse a la estética años 2000 que tan bien representó el modisto italiano. Sin embargo, antes de que lo vintage se convirtiera en una tendencia en sí misma, Bella Hadid ya se paseaba por las calle de Nueva York con bolsos, vestidos o camisetas adquiridos en tiendas vintage. Ahora, sobre la red carpet ha ido un paso más allá y ha elegido un impecable vestido de Dior diseñado por Yves Saint Laurent en 1959.

Para acudir a la gala benéfica The Prince's Trust en Nueva York, Bella Hadid se ha decantado por un espectacular vestido negro con escote palabra de honor y largo asimétrico. Se trata de un diseño de Dior perteneciente a la etapa de Yves Saint Laurent al frente de la casa francesa. Recordemos que con 18 años, Yves entró a trabajar en Dior y con 21 tomó el relevo de monsieur Dior convirtiéndose en el modista más joven de la alta costura francesa. El vestido se diseñó en 1959, hace hoy 63 años. Es una propuesta con silueta New Look actualizada, el corte con el que Dior revolucionó la moda en 1947, que enfatiza al máximo la cintura. La zona del busto está adornada con una flor en la zona central. Bella Hadid ha añadido unos guantes de ópera transparentes, el complemento de inspiración Bridgerton que arrasa esta temporada y que también incorporaba el diseño original como se puede ver en el boceto compartido por la modelo.

El artífice del look es el estilista Law Roach, elegido por segundo año consecutivo como el más influyente de Hollywood por la revista The Hollywood Reporter. Law cuenta con un gran archivo de piezas vintage y este vestido, adquirido en Aralda Vintage, forma parte de su propia colección. No es la primera vez que Law presta a sus clientas, entre las que se encuentran Zendaya y anteriormente Anya Taylor Joy, prendas vintage de su armario personal. El estilista ha dado más información del look en sus redes sociales, revelando que el vestuario de Bella está inspirado en Jackie Kennedy. "Y ha ocurrido esto... Bella Kennedy Onassis con un vestido vintage de Dior diseñado por Yves Saint Laurent en 1959 (...)", ha escrito junto a varias imágenes del look.

Para ceder todo el protagonismo al vestido, Bella Hadid ha elegido complementos discretos. Por un lado, unos stilettos negros y minimalistas. Por otro, las joyas siempre sinónimo de sofisticación. Sobre los guantes la modelo luce una pulsera de diamantes, a juego con la gargantilla que descansa sobre el escote y los pendientes con forma de flor. El maquillaje ofrece una imagen años 50 con un marcado y preciso delineado negro. El recogido de acabado pulido transforma el moño clásico en un peinado más elaborado con raya lateral. En solo unos días, la noche del primer lunes de mayo, tendrá lugar la nueva edición de la gala MET, donde Bella Hadid siempre es una de las invitadas más esperadas. Después de ver este look impecable, las ganas por conocer la elección de la modelo para la fiesta, cuya temática Gilded Age dará mucho juego, no han hecho más que aumentar.