Los zapatos con sello español que Kaia Gerber ha llevado en su último plan junto a su madre Cindy Crawford

Parece que los dúos de madre e hija están más de moda que nunca. Si durante estos días hemos podido ver a Kate Moss junto a su hija, la también modelo Lila Grace durante la Semana de la Moda de Nueva York, ahora hemos vuelto a ver a Cindy Crawford junto a Kaia Gerber. Es cierto que es habitual verlas juntas confirmando que, cada una a su manera, tienen un estilazo. ¿Sus últimos looks? Los que han llevado ambas a la presentación del libro de su amigo, el editor de moda, Edward Enninful, con quien han celebrado el lanzamiento de Visible Man, en una fiesta en Los Ángeles. Tanto madre e hija han apostado por looks en tonos marrón, eso sí, han llevado estilos completamente diferentes.

Kaia Gerber lo ha apostado todo a un look sexy y ha llevado un mini vestido en marrón oscuro con transparencias de Nensi Dojaka, una diseñadora que, gracias a ganar el premio LVMH de 2021, no ha dejado de vestir a celebrities como Zendaya, Dua Lipa o Emily Ratajkowski. Ya sabemos que a Kaia Gerber le gusta apostar por marcas y diseñadores de todo tipo, por eso ha escogido para la fiesta ¡unas sandalias españolas! Se trata del modelo Bellini Black, de la firma Alohas, un calzado muy bonito y cómodo que quedaba ideal con el resto del look.

Su madre, Cindy Crawford se ha decantado por una falda plisada de cuero vegano en color teja de la marca A.L.C. Un corte midi súper favorecedor con el que la modelo ha llevado el plisado de manera original gracias al dobladillo asimétrico y los detalles fruncidos de la falda. En la parte superior, ha lucido un top muy bonito (también dentro de la gama de los marrones) con escote halter con el que ha resaltado sus hombros. Y, para rematar este look, Cindy Crawford, ha escogido un mini bolso en beige y unas sandalias de tacón del mismo tono.

Además de Cindy Crawford y Kaia Gerber, y dado que era una fiesta entre amigos, ha habido muchas más caras conocidas que no han querido faltar. Orlando Bloom, Poppy Delevigne, el director creativo de Moschino Jeremy Scott o la top Alessandra Ambrosio, han mostrado su apoyo al editor de moda. Así, la modelo se ha divertido junto a Cindy Crawford, y lo ha hecho llevando un look increíble. Un maxi vestido negro con aberturas frontales que combinaba con una chaqueta 'tipo perfecto' de cuero. ¿El detalle? Los guantes largos con los que ha completado su estilismo.