¿Es Dua Lipa la Cher de la 'Gen Z'? La comparación que ha dividido a los fans

¿Siempre que ves a Dua Lipa sobre el escenario o sobre una alfombra roja, piensas "este estilismo me suena"? Quizá sea porque es verdad. Y es que, aunque no te hayas percatado, parece que muchos de los looks que ha lucido la cantante están inspirados en Cher, el icono de la música de los años 90. Y, como siempre que se nos pasa algo desapercibido, ahí están las redes sociales para recordárnoslo; esta vez no ha sido menos. Así, un usuario ha creado un vídeo en el que se compara el look de los premios Grammy de la artista británica de 27 años, un vestido de mariposas de Versace, con otro que lució Cher en la misma gala en 1974. Y ahí se ha desatado la polémica. Tanta, que hasta la propia Cher ha contestado preguntándo al usuario cuántos años hay en una generación, haciendo referencia a que ella no es solo una cantante del pasado.

Y, aunque de momento, Dua Lipa se ha mantenido al margen de toda esta polémica que ya se está haciendo viral, lo cierto es que, si nos fijamos, la comparación no solo está en los citados looks de los Grammy, también en aquellos que ambas han lucido cuando se han subido a los escenarios. Cher, a la que a veces tachaban de "demasiado atrevida" para la época por no cortarse en llevar transparencias y enseñar su cuerpo, lucía como nadie un mono negro transparente con brillantes de colores en los Video Music Awards de 2010. Más tarde, en concreto el pasado mes de julio, Dua Lipa hacía lo propio con un mono negro de encaje, en un concierto de su gira en Montreal. ¿El parecido es solo una casualidad?

Además, no solo eso, ambas cantantes son atrevidas, transgresoras y no dudan en arriesgarse con sus cambios de look. Las hemos podido ver de rubias, morenas, con el pelo a varios colores y con diferentes cortes. ¿Otro dato? Es curioso también que Cher acabe de firmar un contrato de colaboración con Versace (al que han llamado Chersace), y Dua Lipa sea el rostro de la marca y una de las modelos favoritas de Donatella.

Y como puedes sospechar, el vídeo en el que se resalta esta comparación no queda ahí: los usuarios han analizado la manera de actuar y de moverse de las dos cantantes encima del escenario y, han llegado a la conclusión de que las dos estrellas del pop hacen gestos muy similares. Quizá todo esto solo significa que Dua Lipa siente una gran admiración por Cher y le sirve de inspiración. ¿Tú qué opinas?