¡Menudo cambio! Dua Lipa comparte fotos de su infancia como modelo

En pocos rincones del planeta queda ya alguien que no haya oído hablar de ella: Dua Lipa es actualmente una de las artistas más influyentes del panorama musical y toda una experta en batir récords. El último fue el pasado abril, cuando hizo temblar Spotify gracias a su trabajo Future Nostalgia: The Moonlight Edition, que se convirtió en el tercer álbum femenino más escuchado en toda la historia de la plataforma. A punto de cumplir 27 años, la británica sin duda ha logrado dejar su huella en la industria. ¿Pero sabías que, antes de se cantante, se dedicó al mundo de la moda? Desde luego, algo pudimos intuir cuando la vimos desfilar para Versace durante la Semana de la moda Milán, con una profesionalidad asombrosa sobre la pasarela. Pero no nos referimos precisamente a ese momento...

Gracias a unas imágenes que la artista acaba de compartir con sus seguidores, nos hemos enterado de que debutó como modelo hace muchos años, cuando solo era una niña. Y todo gracias a un curioso regalo que le ha hecho una amiga de la infancia. "Anoche me regaló este álbum con fotos que su madre nos hizo cuando éramos unos bebés", ha exlicado Dua Lipa en los vídeos donde muestra cómo posaba ante la cámara en un estudio fotográfico. ¿La reconoces? Aunque hayan pasado casi dos décadas desde que se tomaron estas instantáneas, no resulta del todo difícil intuir que es ella.

Por aquel entonces ya demostraba tener talento como modelo, algo que hemos podido corroborar de nuevo gracias a otra imagen que su amiga ha desvelado, en la que ambas aparecen posando juntas. ¿Sabrías identificar cuál de las dos niñas es Dua Lipa?... ¡Exacto! Se trata de la niña que mira seria a la cámara llevando una de las tendencias de nuestra infancia, las camisetas superpuestas en varios colores, que es precisamente una de las características del estilo Y2K por el que la propia Dua Lipa apuesta en la actualidad. Vestida de naranja, y de nuevo con unos pantalones vaqueros, podemos ver cómo ya era toda una amante de la moda, luciendo incluso unas sutiles mechas en el cabello.

Y aunque desde pequeña tuvo claro que quiso dedicarse a la música, ya que asistió a clases de canto en el colegio y posteriormente se mudó de Kosovo a Londres para perseguir su sueño, durante su adolescencia continuó trabajando de forma profesional como modelo. De hecho, apareció en el catálogo virtual de ASOS Marketplace dos años consecutivos, cuando tenía 16 y 17 años. Más adelante fue fichada por una agencia, pero rechazó trabajar con ellos porque le recomendaban perder peso si quería desfilar sobre las pasarelas. Algo que, además, logró hacer el año pasado de la mano de Versace y sin exigencias físicas. Y por si la carrera de la creadora de Don's Stop Now no era ya lo suficientemente polifacética, pronto podemos verla en otro registro artístico: ¡está a punto de hacer su debut en el cine! Aparecerá en la película Argylle, un thriller de espías que protagoniza junto a Henry Cavill y que llegará este año a la gran pantalla.