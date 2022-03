Dua Lipa sorprende con cambio de look, un dos piezas '2YK' ¡y las atrevidas botas 'yeti'!

Zendaya nos enamoró con su traje vintage de Balmain Alta Costura, Olivia Rodrigo subida a unas plataformas coronándose como la princesa punk y ahora Dua Lipa vuelve a postularse como la embajadora estrella del estilo Y2K, aquel que regresa por todo lo alto por culpa de la Generación Z y su gusto por inspirarse en el guardarropa del pasado. Desde hace varias semanas, la artista de 25 años está de gira con su nuevo álbum, Future Nostalgia, pero su última aparición ha tenido lugar en el famoso programa de televisión The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon. Una cita en la que ha demostrado su pasión por la complicada estética de principios de milenio con un favorecedor cambio de look y un estilismo que no ha pasado para nada desapercibido.

Desde hace un par de temporadas su estudiado y fotogénico repertorio de vestuario que luce tanto en eventos como en su día a día, se ha convertido en el centro de atención, pero todo tiene una explicación. En algunas ocasiones, sus piezas están protagonizadas por el detalle de mariposa, un símbolo que cobró popularidad en los dos mil y que vuelve con más fuerza que nunca, ¿querrá decir con este sutil pero acertado gesto que se postula como la reina del Y2K? Todo apunta a una afirmación, y el vestuario que ha lucido esta semana lo corrobora. La intérprete de Levitating ha estrenado en la televisión corte de pelo con un flequillo muy rebelde que nos ha recordado a Úrsula Corberó y se ha dejado llevar por una inspiración mucho más romántica que ha acaparado la atención de todo el mundo, y sí, sus llamativas botas de pelo también. ¿Adivinas quién ha firmado el look?

Como buena experta en materia, Dua también suele aportar por firmas emergentes como fue el caso de Georgios Trochopoulos, el diseñador griego de tan solo 20 años, un emprendedor que defiende la filosofía body- conscious, pero también ha lucido hasta día de hoy para momentos importantes piezas de Balenciaga, Blumarine, Versace y ahora Area. La marca con sello neoyorquino fundada por la dupla Beckett Fogg y Piotrek Pansczczyk en 2014 -la misma que ha vestido a las hermanas Hadid y a Simone Biles- se ha colado en forma de dos originales piezas estampadas Príncipe de Gales en su amplio y enviado vestidor confirmando lo que todos esperábamos: toda tendencia del pasado vuelve al ruedo.

Se ha enfundado en uno de los looks de su última propuesta, Collection 02 Runway, un crop-top en forma de corazón con apliques de cristales en los bordes y finos tirantes a conjunto de una minifalda con detalles de plumas a tono en los laterales. Con la ayuda de su estilista de cabecera, Lorenzo Posocco, ha completado el look con las célebres botas yeti en negro, las mismas con las que posó en bikini en su postal navideña y una gargantilla, aretes y anillo.