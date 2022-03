Olivia Rodrigo se convierte en una princesa 'punk' durante los premios Billboard

Si hay algo que hemos aprendido de Olivia Rodrigo durante sus apariciones en la alfombra roja, es que las normas en el mundo de la moda están hechas para romperlas. La cantante ha demostrado tener un estilo particular en el que no tiene miedo de mezclar tendencias totalmente opuestas. Hace unos días nos sorprendía con un look de inspiración cowboy para celebrar su 19 cumpleaños y anoche volvió a provocar esa misma senacion en los asistentes a los premios Billboard Women in Music: posó ante las cámaras con un conjunto de princesa punk que no dejó indiferente a nadie. ¿Quién dijo que no se puede combinar un vestido boho con un arnés gótico de cuero? La artista lo hizo y salió airosa durante una velada de lo más especial que ella misma se encargó de abrir con una emotiva interpretación de Deja Vu. Más tarde recibió oficialmente el galardón de Mujer del Año, un honor que requería un look poderoso acorde con la ocasión.

La cantante apareció con este maxivestido blanco con volantes que combinó con un arnés negro de cuero. El toque glam lo aportaban los diamantes incrustados en las tres hebillas de los cinturones, a juego con los que bordeaban el escote de la prenda. Una creación de la firma AREA, especializada en diseños de inspiración ochentera en los que juegan con el brillo, la pedrería y los estampados a todo color sobre sus prendas. De hecho, es una de las elecciones recurrentes de las celebrities en eventos como la Gala MET, en la que la gimnasta Simone Biles llevó el pasado año una de sus piezas. Olivia Rodrigo decidió darle también un aire gótico a su look de princesa añadiendo un elemento fundamental para ella: unas botas negras con plataformas XL, dejando claro, como en otras ocasiones, que este calzado es uno de sus favoritos.

Detrás del conjunto de Olivia Rodrigo se encuentran las hermanas y estilistas Chloe & Chenelle Delgadillo, dos jóvenes de Los Angeles que se han convertido en referentes de la generación Z gracias a su trabajo junto a artistas como Rosalía, Camila Cabello o Willow Smith. En sus estudiados looks no faltan las prendas atrevidas ni los guiños a la década de los 2000, con una fuerrte influencia del Y2K. Con la cantante de Good 4 u ya han colaborado en múltiples ocasiones, ayudándola a elegir modelo para eventos como los American Music Awards, en los que brilló con un vestido transparente con plumas y lentejuelas de David Koma. O también le han aconsejado en citas cuya etiqueta requería un estilo más formal, como la visita de la artista a la Casa Blanca, en la que pudimos verla con un Chanel de tweed vintage y unos zapatos de plataforma.