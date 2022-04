Olivia Rodrigo rescata esta tendencia de los 2000 para anunciar... ¡su propio documental!

Que Olivia Rodrigo se ha convertido en un fenómeno musical es algo indiscutible. Tan solo un año le ha hecho falta para dar el salto de la pequeña pantalla, donde la conocimos como 'chica Disney', a convertirse en una de las cantantes más influyentes a nivel internacional. ¡Y eso que solo tiene 18 años! No es de extrañar, por tanto, que la artista cuente ya con su propio biopic: un caso como el suyo debía quedar inmortalizado. Y lo podremos ver el próximo 25 de marzo, fecha en la que llega Driving home 2 u (a SOUR fiml), a Disney +, un documental que narra el proceso de creación de su primer álbum, cuyas canciones terminaron haciéndose virales y catapultando a Olivia a la fama. Y para celebrarlo, ha querido hacer una escapada a Disney World con amigos, aprovechando la ocasión para lucir un conjunto con el que ha demostrado que es la reina de las tendencias. En concreto, la del estilo Y2K con este look inspirado totalmente en los 2000.

La cantante es toda una experta en esto de recuperar prendas que protagonizaron las tendencias del pasado, de hecho ha sido una de las culpables de que los zapatos de plataforma que triunfaron en los 70, regresen de nuevo a las tiendas. Esta vez ha querido rendir un pequeño homenaje al estilo que llevábamos durante el cambio de milenio, cuando los pantalones vaqueros de tiro bajo era los únicos que coleccionábamos en los armarios. Olivia los ha combinado con una camiseta negra estampada con detalle de encaje, y como complementos, un minibolso negro con cadena plateada, a juego con su cinturón y los múltiples anillos que adornan sus dedos. Por supuesto, tampoco podía faltar su gorra de Disney, con la que ha coronado su recogido Y2K: dos trenzas desenfadadas, una elección de lo más cómoda para pasar el día montándose en las atracciones.

Sin embargo, su elección de vestuario no ha sido lo único que ha captado la atención de sus seguidores en redes sociales. Como no podía ser de otra manera, su grupo de amigos también ha dado que hablar: los cantantes Conan Gray, The Kid Laroi, y la novia de este último, la influencer Katarine Deme, han acompañado a la artista durante todo el día. ¿Significa eso que Olivia Rodrigo podría lanzar un nuevo tema? ¿Habrá una colaboración musical con sus amigos? Eso es lo que los fans no han dejado de preguntarse en las últimas horas. Y tal vez la respuesta la encontremos en su película documental, que viene dispuesta a desvelar algunos detalles hasta ahora desconocidos de su vida. ¡Estaremos pendientes!