Olivia Rodrigo y su look de inspiración 'cowboy' para celebrar su 19 cumpleaños

Éxitos musicales, premios, el estreno de una película documental, su consagración como icono de la generación Z..., este año ha sido probablemente uno de los más especiales a nivel laboral para Olivia Rodrigo, quien acaba de cumplir 19 años rodeada de sus mejores amigos, entre ellos, el también cantante The Kid Laroi. La artista ha querido aprovechar estos días para celebrarlo con una fiesta que, lejos de todo pronóstico, ha sido más discreta de lo que cabía esperar. Al menos así lo ha dejado ver través de las imágenes que acaba de compartir en sus redes sociales, en las que no ha pasado desapercibido el look que ha escogido para la ocasión, haciendo gala de su particular estilo y de uno de sus colores favoritos, el rosa. Con un top lencero de encaje, una falda larga satinada y un sombrero de cowboy, la cantante de Good 4 u ha triunfado con este conjunto temático que ha recibido halagos por parte de sus seguidores, logrando más de tres millones de reacciones en su publicación en tan solo unas pocas horas.

Olivia también ha compartido un vídeo de la fiesta, en la que no faltaron los globos gigantes plateados que hicieron de photocall y una tarta de chocolate en la que se podía leer "Tengo 19 y estoy a tope". Y no podría ser más cierto: este año viene cargado de nuevos proyectos para ella, entre los que probablemente se incluyan el lanzamiento de nueva música, algo que sus fans desean fervientemente. También está a punto de convertirse en la artista más joven en estrenar un documental sobre su popia vida, con tan solo un año de carrera musical a sus espaldas: el 25 de marzo llegará a Disney+, factoría que le dio la oportunidad de desarrollar su faceta de actriz, Driving home 2 u (a SOUR fiml), donde podremos conocer más detalles sobre cómo fue la grabación de su primer álbum.

Reina de las tendencias

Más allá de su influencia en el mundo de la música, Olivia Rodrigo también se ha coronado como experta en las nuevas tendencias, dejando claro que domina como nadie el estilo Y2K, rescatando prendas que triunfaron en los 2000 es habitual verla llevar pantalones de tiro bajo o cinturones con cadenas- y haciendo un mix and match con su propio estilo, al que siempre añade su toque personal. Ha demostrado con sus últimos looks que el rosa y el negro son los dos colores que predominan en su armario y que combina con frecuencia, como en su cumpleaños. Pero también tiene una prenda que utiliza como básico a menudo: las faldas largas, que le gusta llevar con top de encaje y botas de plataformas. Una fórmula que ya utilizó cuando asistió el pasado octubre al programa de Jimmy Kimmel, optando por un look similar al de su última fiesta y que logró acaparar todas las miradas.