Los impresionantes looks personalizados que Dua Lipa ha estrenado en su concierto más esperado

Si tenías alguna duda que Dua Lipa es definitivamente la reina del estilo Y2K dentro y fuera del escenario, tenemos el ejemplo que lo corrobora. El esperado inicio de la gira Future Nostalgia que ha tenido lugar esta semana en el recinto de FTX Arena de Miami, ha sido todo un espectáculo, no solo por su impecable actuación y las coreografías que han dejado a todos sus fans sin palabras, también por el impresionante vestuario con el que ha vuelto hacer historia. Un show donde la música y la moda caminaron de la mano gracias a los diseños hechos a medida que vamos a descubrirte.

Gracias a su estilista de confianza, Lorenzo Posocco, la artista ha demostrado con sus atrevidas elecciones que la moda está para divertirse. Y dejando a un lado la estética romántica de principios de los 2000, ha estrenado un impactante mono amarillo flúor con apliques lenceros a juego con botas y guantes largos para la apertura del concierto, una propuesta de la colección primavera-verano 2022 de Balenciaga. Pero como toda estrella que busca la diferencia, la marca lo ha personalizado especialmente para ella creando así una pieza única que pasará a la posteridad como uno de los looks más rompedores que ha pisado una tarima. Y, como era de esperar, Dua siguió deleitándonos con más trajes inolvidables a lo largo de la noche.

La creatividad del diseñador Thierry Mugler -que falleció hace tan solo unas semanas en París-, también se ha colado en la maleta de la veinteañera con un modelo con el que brilló, literamente. Este bodysuit negro con detalles en beige, transparencias y miles de apliques de cristales, incluidos en el sujetador y los guantes, que ya ha dado la vuelta al mundo, rompió todas las normas establecidas demostrando que la inspiración de principios de milenio está más presente que nunca entre las expertas en materia como ella. La británica añadió un par botines negros a juego y en su totalidad nos ha recordado al que llevó Britney Spears en el videoclip de Toxic, allá por 2003.

Como buena chica de la Generación Z, no nos extraña que incluso en esta cita tan importante para su carrera musical, haya apostado por modistas emergentes, como es el caso de Marine Serre. Durante uno de los cambios de looks, Lipa apareció enfundada en unas medias fantasía de color con el logo de la marca francesa, un romántico sujetador rojo, chaqueta corta -nuevamente con sello Y2K- y short de punto y talle alto, es decir, un conjunto que jamás habríamos imaginado ver sobre un espectáculo de tal embergadura pero que ella se ha atrevido a lucir. Y el último pero no menos importante, optó por un body joya con manga asimétrica bañado de cristales de Swarovski que completó con un cinturón a modo de cola, un detalle muy interesante y original que tampoco pasó para nada desapercibido. ¿Cuál será la próxima entrega con la que nos sorprenda la cantante?