La foto viral que confirma el salto al cine de la cantante Dua Lipa

No todos los días una reina del pop se convierte en noticia internacional por una sencilla fotografía que no tiene nada que ver con su carrera profesional. No hablamos de Beyoncé ni Rihanna, sino de Dua Lipa. La artista de 26 años, que agota las entradas de sus conciertos en cuestión de segundos, ha demostrado que sus dotes para la interpretación y el baile sobre los escenarios también funcionan frente a la cámara. En su última publicación en las redes sociales, donde ya supera el millón de me gusta, la artista ha confirmado que no tiene miedo a ningún a arriesgarse y salir de su zona de confort, abriéndose así paso al increíble mundo del cine. Dua Lipa se suma así a la lista de cantantes que han querido probar suerte en la gran pantalla, siguiendo los pasos de Lady Gaga o Aitana, que debutará como actriz en una serie junto a su pareja Miguel Bernardeau.

Es cierto que las puestas de escena de su gira musical son auténticas obras de arte entre coreografías, luces, sonidos y estilismos de ensueño de grandes casas de costura; pero como toda chica de la Generación Z ha querido probar suerte más allá de su ámbito musical. Tanto que en unos meses podremos verla en la gran pantalla protagonizando Argylle, una película del director Matthew Vaughn, el artífice de la mítica cinta Stardust. Aunque ya conocíamos este intersante proyecto que la cantante añadirá a su talentoso currículum, por fin hemos podido ser testigos de la primera (y romántica) escena en la que la vemos debutar como actriz en esta esperada producción de espías, una adaptación de la novela homónima de la escritora Ellie Conway.

Enfundada en un llamativo traje de lentejuelas doradas, la artista posa acompañada de uno de los rostros más conocidos de Hollywood, Henry Cavill, sí, aquel que se puso en la piel de Superman. Parece que esta maravillosa dupla será el hilo conductor de una romántica historia en un mundo de espionaje rodada en Londres, América y muchos otros rincones del planeta tanto de Europa como de otras zonas. Poco detalles sabemos sobre el estreno de Argylle, pero lo que sí podemos confirmar es que es la primera entrega de una franquicia de al menos tres películas en la que Dua Lipa promete debutar como una auténtica estrella con experiencia. Pero atención, ¡porque no todo queda aquí! La británica también tendrá la oportunidad de poner su voz y ritmo a la banda sonora del filme, y por lo pronto, su delicado vestuario y cambio de look con un long bob rubio ya nos ha conquistado a primera vista, ¿también lo hará su interesante interpretación?