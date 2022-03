Rihanna embarazada vuelve a convertirse en la reina de las botas XXL

Desde hace tiempo hemos visto cómo el armario de las celebrities embarazadas nos sorprendían, dejando a un lado la clásica estética deportiva y relajada para apostar por estilismos mucho más cañeros, ¡e incluso sobre tacones de infarto! La última que se ha sumado a este club de mamás ha sido Rihanna, para el momento del anuncio -con una bonita postal bajo la nieve de Nueva York- se enfundó en un abrigo guateado rosa, una pieza de archivo de Chanel. A partir de esta noticia, la artista ha demostrado su afán por la moda con propuestas que para nada pasan desapercibidas durante su presencia en la fashion weeks de Milán y París, ejemplo de ello ha sido el último posado que ha compartido en sus redes sociales que confirma su estatus en la industria.

No importa si lleva un minivestidos transparentes, crop-tops lenceros o se sube a unas sandalias de tacón, porque siempre se convierte en pura inspiración. Con este nuevo look de sudadera blanca, vaqueros y un largo abrigo de ante con borreguito blanco en el interior, no ha dudado en lucir su calzado predilecto: las botas de caña altísima. Aunque Kim Kardashian ha vuelto a popularizarlas a raíz de su maratón de estilo, la realidad es que la intérprete de Halo es la reina de las botas XXL, aquellas que superan la altura del muslo que pasa a ser la pieza protagonista. Desde hace años es un básico más es su amplia colección de zapatos, las ha llevado tanto actuando encima del escenario como en importantes eventos, y es que no nos extraña su pasión por este diseño tan complicado de manejar, incluso con su avanzo embarazo.

Si nuestra querida Audrey Hepburn era fan de los kitten heels, Rihanna lo es de los zapatos extremos. Tanto que el mismísimo diseñador Manolo Blahnik, aquel que conquistó el vestidor de Carrie Bradshaw y se hizo viral, creó junto a Rihanna en 2016 las Denim Desserts, unas botas de edición limitada confeccionadas a partir de tejido vaquero y con apliques de pedrería. Este momentazo dio la vuelta al mundo, instauró una nueva época para las gurús de las tendencias punteras e incluso formaron parte de exposiciones de moda internacionales. Desde que compartió con el mundo la buena nueva de que será madre primeriza junto a su pareja el rapero A$AP Rocky, su repertorio de estilo ha pasado a ser el foco de atención.

Para el desfile de la maison Dior que tuvo lugar hace unos días en la ciudad de la luz, la empresaria de Barbados volvió a romper las normas no escritas enfundada en un vestido lencero semitransparente ¡y su barriguita como protagonista! Y sí, las botas -en este caso de charol negras y con un tacón de aguja- volvieron a sumarse a su delicado conjunto. Con este doble estilismo digno de una experta en materia, podemos volver a confirmar que Rihanna sigue con el título de la reina de las botas XXL.