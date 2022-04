¿Será niño o niña el bebé de Rihanna? La pista podría estar en su look de embarazada

La artista más famosa de Barbados acaba de anunciar que espera su primer hijo junto al también cantante A$AP Rocky, con quien comenzó a salir a finales del 2020. Rihana se suma así al baby boom de famosas que se convertirán en madres este año. Y lo ha hecho con un anuncio de lo más comentado: este fin de semana se publicaban unas fotografías en las que podíamos ver a la artista junto a su pareja, caminando por las calles de Nueva York mientras presumía de barriguita. Unas imágenes que fueron tomadas por Miles Diggs, paparazzi de las celebrities, y que son de todo menos improvisadas.

Y es que la noticia del embarazo no ha sido el único tema candente durante estos días, también ha dado que hablar el look que Rihanna escogió para la ocasión. Su foto llevando un llamativo abrigo rosa ha dado la vuelta al mundo, pero ojo, porque no es un abrigo cualquiera. Se trata de una reliquia vintage para las coleccionistas de moda: un plumífero de la temporada otoño-invierno de 1996, obra del diseñador Karl Lagerfeld para Chanel. Un abrigo tipo oversize con cuello de embudo y cuatro bolsillos delanteros al que no le falta detalle, como las puntadas de seda negra en las costuras o los botones dorados Gripoix que caracterizan a la maison.

La elección del abrigo podría haberse quedado en algo tan anecdótico como Rihanna sumándose a la tendencia del lujo vintage, algo común entre las celebrities últimamente. Pero los fans de la cantante se han percatado de que quizá Rihana escogió esta prenda en concreto con una segunda intención: la de dar una pista más sobre su embarazo. Sus seguidores rápidamente han aprovechado las redes para exponer sus teorías, y entre ellas, está la que apunta si el bebé será niño o niña.

¿Está Rihanna esperando una niña?

Eso es lo que asumían algunos en las redes sociales, asegurando que el color del abrigo es, en realidad, una pista sobre el sexo del bebé, incluso hay quienes se atreven a asegurar que se trata de una niña. Una teoría que acaba de ser reforzada por el propio fotógrafo que capturó el anuncio de embarazo de la pareja.

Miles Diggs ha compartido a través de las stories de su perfil de Instagram una encuesta en la que pregunta a sus seguidores, junto a una imagen de Rihanna y A$AP Rocky, si piensan que el bebé que la pareja está esperando es un niño a una niña. ¿La respuesta? De momento los artistas no han querido pronunciarse, pero en la votación va ganando con un más del 60% la teoría de que será una niña.

Tampoco es la primera vez que la artista apuesta por este tipo de prendas para posar delante de las cámaras. De hecho, durante la pasada Gala MET, en la que ambos hicieron su debut oficial como pareja, Rihanna escogió un vestido de Balenciaga cuyo material estaba inspirado en el tejido impermeable de los plumíferos. Un detalle que también tuvo e cuenta su pareja, con una capa tipo colcha, diseño de Eli Russell Linnetz.

Eso sí, en caso de que te lo estés preguntando, el Chanel rosa vintage de Rihanna es complicado de conseguir: lo venden pocos distribuidores de ropa de segunda mano desde unos 9.540 euros, pero está agotado.