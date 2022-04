Rihanna presume de embarazo con su maratón de looks en Milán

Si hay algo que define el estilo de Rihanna es su gusto por las prendas de estética deportiva y los cortes oversized. Estilo al que no ha querido renunciar tampoco durante su embarazo, como ya nos adelantó con el look que escogió para dar a conocer la buena noticia. Vestida con unos pantalones vaqueros anchos con detalles rotos y un plumífero rosa de Chanel que inmediatamente se convirtió en la prenda más deseada de la temporada, la cantante tranformó estratégicamente el look para dejar a la vista su vientre. Un detalle que se ha convertido en la seña de identidad de su estilo premamá, como ha vuelto a confirmar durante la Semana de la Moda de Milán.

Un estilo premamá único

Desde que Rihanna y su pareja, el rapero A$ap Rocky, hicieran pública la noticia, la cantante ha convertido su tripita de embarazada en la gran protagonista de sus looks. A través de prendas más entalladas, aberturas o simplemente dejándola al descubierto, la cantante ha dejado claro lo orgullosa que se encuentra de su futuro bebé y de los cambios que está experimentando su cuerpo. Así ha vuelto a demostrarlo durante la Semana de la Moda de Milán, a través de un conjunto de pantalones negros satinados y un crop top de charol con detalle de encaje que dejaba a la vista su vientre y que remató con un abrigo de pelo lila.

Su tripita, la gran protagonista de sus looks

Abrigo que recicló en otro de sus looks de noche, combinándolo con un minivestido negro de tirantes cuyo tejido se entallaba a su cuerpo marcando sus cruvas. Diseño que incorporaba una abertura en forma de lágrima justo debajo del escote, que de nuevo ponía el toque de atención en su barriguita de embrazada.

Claves que mantiene también en sus looks del día a día, recurriendo a prendas en tejidos elásticos o cortes amplios que le permiten vestir cómoda sin renunciar a su estilo. Algunos de sus seguidores, de hecho, han aplaudido el original gusto premamá de la cantante. "Rih dijo, quedaros con vuestras prendas premamá... yo voy a seguir llevando mi ropa favorita 😌", comentaba un seguidor en la fotografía de uno de sus últimos looks. Frase que describe a la perfección el estilo único de la diseñadora.