La historia de los 'kitten heels' con los que Sassa de Osma sofistica su look de básicos

Que los zapatos son parte fundamental de un buen estilismo, es un hecho que toda experta en moda tiene en cuenta a la hora de vestirse: puede que empezar la casa por el tejado no sea buena idea, pero crear un look desde los pies, sí. Y entre todos los estilos disponibles en la sección de calzado esta temporada, existe un diseño que -además de estar recomendado por los podólogos- poco a poco se ha consolidado como la mejor opción para llevar tacones y estar cómodas. Hablamos de los kitten heels y la última que se ha hecho con un par de estos glamurosos tacones bajos ha sido Sassa de Osma, gran conocedora de las tendencias del momento. Este zapato la conecta con otra royal que marcó tendencia para siempre, ¿adivinas de quién se trata?

- La clave de Sassa de Osma para transformar un look básico en uno especial: un chaleco estampado

El reciente look que ha compartido Sassa de Osma en sus redes sociales con unos pantalones de micro pata de gallo de la firma española Diddo, demuestra como este delicado y femenino calzado aporta un toque de elegancia a cualquier look, también aquellos formados por básicos.De hecho, su elección es una camiseta en gris jaspeado y el pantalón de pinzas que nunca pasa de moda. Aunque conocemos los kitten heels porque han sido tendencia en los últimos años, lo que quizá no sepas es la historia tras el modelo escogido por la aristócrata. Entre todas los guiños que podemos encontrar en sus acertados conjuntos que acumulan miles de likes, en esta ocasión sus zapatos de salón firmados por la legendaria maison Dior -quien los ha subido de nuevo a la pasarela de París- la unen directamente al vestidor de... ¡Diana de Gales!

- Haz como Sassa de Osma e invierte en el jersey de punto que seguirá de moda dentro de 10 años

Este modelo de tacón sensato fue un básico durante los últimos años de vida la británica, consolidando así un estilo noventero que marcó el rumbo de la moda, pero también de la realeza. Tal ha sido su influencia que a día de hoy sigue siendo la musa a la que acudimos para inspirarnos cuando no sabemos qué ponernos, ¿habrá sido el caso de la peruana afinacada en Madrid? Pero aunque ahora regresa al foco de las noticias, mucho antes de que los famosos kitten heels conquistaran a dos de las aristócratas con más sentido del gusto de las útlimas décadas, ya tenían una embajadora oficial que los llevó a la cima del éxito: Audrey Hepburn.

- Las razones por las que Rooney Mara estaba destina a interpretar a Audrey Hepburn en el cine

Fue en los años setenta cuando la actriz de Hollywood los popularizó tanto en la gran pantalla -en Desayuno con diamantes forma parte de su espectacular vestuario- como en sus looks de diario, instaurando una nueva época entre aquellas que querían verse más estilizadas pero sin sufrir horas y horas sobre altísimos centrímetros de tacón. Pero si seguimos mirando a las referencias del pasado, esta revolución femenina que ya se ha consolidado entre los millennials y la Generación Z, encuentra su origen en uno de los palacios más bonitos del mundo, en Versalles, concretamente en el vestidor de Luis XIV, aquel conocido como rey Sol, gran amante de la moda, el lujo y los zapatos de tacón.