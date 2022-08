Dua Lipa se une al club de las 'divas de la música' con su mono transparente

Al igual que los actores se meten en la piel del personaje que interpretan en la pantalla, lo mismo sucede con los artistas cuando se suben al escenario. Aunque en un principio pueda parecer algo superficial, la realidad es que su interesante repertorio de vestuario es clave para conseguir esta mimetización tan especial. Si ayer hablábamos del secreto que escondía Jennifer Lopez bajo su traje personalizado en un concierto en Capri, ahora es el turno de la reina musical de la Generación Z: Dua Lipa.

No hay ocasión que la de Londres no deje sin palabras a sus fans, en todos los sentidos, conquista las tarimas con su voz, bailes y looks. Hace un par de meses está en plena gira mundial de su disco Future Nostalgia y además de cantar, también le apasiona la moda, así lo ha demostrado este fin de semana en el Festival Osheaga en el que ha superado todas las expectativas en la ciudad de Montreal (Canadá), estrenando un conjunto de lo más llamativo. Acostumbradas a verla pasearse en piezas de lo más complicadas, con un sello tan personal y cierto guiño dosmilero, en esta ocasión ha lucido el traje que adoran las divas de la música y que no pasa de moda: el mono transparente bañado de cristales de colores.

Sí, ese estilismo que popularizó Britney Spears hace dos décadas con el videoclip Toxic, que han llevado JLo, Beyoncé, y también formó parte del repertorio de Cher en los setenta y ochenta. Aunque es cierto que no es la primera vez que Dua lo luce sobre el escenario, en esta cita ha vuelto a sumarse a la fiebre festiva y se ha decantado por el ingenio de un modista italiano que ha vestido a otras estrellas de la industria como Rosalía y Miley Cyrus. Hablamos de Andrea Adamo, el creador de esta original pieza que ha diseñado especialmente para ella.

Enfundada en un delicado mono de cristal de jacquard con estampado de leopardo en varios tonos y con aberturas que dejan a la vista su tonificada tripa y torso, un sujetador negro anudado al cuello, guantes de ópera a juego y un par botines de tacón forrados en seda negra, así ha ampliado su ya gran colección de ropa que utiliza para darlo todo sobre el escenario. Si tenías alguna duda sobre si la de 26 años es ya todo un referente de estilo con ese toque diferenciador que ha conseguido consolidar con la ayuda de su estilita, Lorenzo Posocco, con este éxito FASHION que ha añadido a su currículum, ha confirmado que no tiene miedo arriesgar ante la mirada del mundo entero.