La sorpresa que escondía Jennifer Lopez bajo el traje personalizado que ha estrenado en Capri

Después de robar todos los titulares internacionales tras su boda sorpresa con Ben Affleck en Las Vegas, han disfrutado de una luna de miel por París y algunos rincones de la costa italiana, destino en el que la artista se ha alojado este fin de semana con sus hijos por una razón importante: su vuelta a los escenarios. Cada verano se celebra en Capri la gala benéfica de LuisaViaroma x Unicef para recaudar fondos, cita que reúne a decenas de rostros conocidos del mundo de la moda y el espectáculo; y entre las sorpresas que deparaban la exclusiva velada, en esta ocasión el momentazo lo ha protagonizado la inesperada aparición de Jennifer Lopez con micrófono en mano.

No importa el tiempo que pase, porque como la auténtica diva que es desde que pisó la tarima hace más de dos décadas, volvió a conquistar a los presentes no solo con la impecable interpretación de algunos de sus éxitos más conocidos. Pero también con su impresionante energía a la hora de bailar y moverse al ritmo de la música sobre unos altísimos tacones y enfundada en un llamativo vestuario bañado de pedrería que nos ha hecho viajar al pasado.

Y es que... ¡no hay nada que detenga a la de Nueva York! Si para el día de su esperado enlace con el actor de Hollywood optó por dos trajes nupciales de corte romántico y clásico; ahora para darlo todo sobre el escenario regresó a sus orígenes. Jennifer ha estrenado un conjunto muy especial creado especialmente para ella por uno de los modistas más importantes de la industria, Roberto Cavalli. Apareció con una maxi capa de gasa y organza con volantes bañada del característico animal print de la maison italiana, el estampado de tigre, y apliques de plumas blancas en las mangas, que escondía su uniforme por excelencia.

Pero antes de dejar a la vista la pieza tan mítica de su guardarropa festivo, el mono transparente y ajustado que lleva luciendo desde hace más de veinte años, la intérprete del conocido single On the Floor bailó en esta cita benéfica con un crop-top estilo corsé y pantalones de seda muy ceñidos con cristales y plumas bordados a mano que juegan con los efectos de la luz creando una imagen de lo más espectacular. Un look muy atrevido que concuerda con las demás prendas de su armario, pero del que se desprendió en medio del concierto con la ayuda de los bailarines, un instante que acaparó todas las miradas del público.

¿Por qué lo hizo? Entre otras razones, para demostrar al mundo entero que la mencionada malla plagada de brillantes de colores, también realizada por Roberto Cavalli, siempre será su seña de identidad. Y sí, confirmamos que ella fue quien la popularizó en los 2000, y tiempo después otras divas de la música como Britney Spears y Beyoncé siguieron su camino FASHION.