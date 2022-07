¿Leggings estampados y de campana para entrenar? Sí, y Jennifer Lopez los combina mejor que nadie

Esta vez, la intérprete del hit On the Floor ha vuelto a superarse con su estilismo. Si lo hizo hace dos décadas con el ya icono jungless dress de Versace, ahora vuelve a protagonizar los titulares paseándose por Los Ángeles enfundada en una prenda totalmente diferente a la que estamos acostumbradas, y para sorpresa de todas, ¡le sienta de maravilla! Como ya sabrás, Jennifer López es una gran amante del fitness, de ahí a que su colección de ropa deportiva sea una auténtica fantasía; y la última pieza que ha aterrizado en sus manos no tiene nada que ver con lo que ha llevado hasta día de hoy.

Alejándose de las tendencias más copiadas del momento, la de Nueva York ha demostrado que no importa el tiempo que pase, porque ella sigue siendo la reina del estilo, ¡incluso en una sesión de entrenamiento de alto rendimiento! Si pensabas que los looks para darlo todo en el gimnasio suelen ser aburridos y nada llamativos, estabas muy equivocada. He aquí la elección más cañera que la cantante ha estrenado este fin de semana en plenas vacaciones de verano, con la que demuestra que estar cómoda con un sencillo legging, también puede ser sinónimo de ir cool y atrevida. Con su botella reciclable bañada de lentejuelas en la mano, ha salido del coche camino a su estudio enfundada en unas interesantes mallas muy diferentes a las clásicas que tienes en el armario.

El conjunto deportivo con más personalidad de su vestidor

Se trata de un modelo ceñido de talle muy alto que marca a la perfección su silueta; y hay dos detalles que no han pasado para nada desapercibidos ante nuestros ojos: el estampado retro y el original corte setentero. El patrón bicolor blanco y negro que dibuja varias siluetas geométricas y combina a la perfección con el acabado acampanado, ¿quién dijo que éstos no pueden ser aptos para ir a hacer ejercicio? Con una sudadera crop-top, maxi gafas de sol, zapatillas negras con suela de goma y un moño alto desenfadado, así ha sido como Jennifer ha demostrado que puedes ser la chica más arriesgada de la sala. Cada vez que aparece en algún rincón del mundo, confirma que no tiene miedo a robar todas las miradas, sus trajes llegan cargados de personalidad, ¡inclusos aquellos con sello deportivo! Pero no es la primera vez que nos sorprende, hace unos días combinó sus leggings con... ¡un bolso Birkin de Hermés!