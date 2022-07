¿Misterio resuelto? El otro vestido nupcial de Jennifer Lopez podría pertenecer a esta película

Pocas noticias han dado más de sí estos días que la boda sorpresa de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Lejos de la gran ceremonia que algunos esperaban, la pareja decidió celebrar un sencillo enlace en Las Vegas del que, gracias a la cantante, hemos ido conociendo cada vez más detalles. Sabemos cómo se prepararon los novios, también que dieron el 'sí, quiero' a medianoche, que sus hijos fueron los testigos... Pero hay un misterio que ha quedado sin resolver. Y es que la artista lució dos vestidos, un palabra de honor encorsetado y con mangas de encaje, firmado por Zuhair Murad, y otro cuya procedencia no quedaba clara. Ella misma contó que este último pertenecía al vestuario de una película y que llevaba tiempo guardándolo en su armario, ¿pero a qué ficción se refería? ¿Quién lo había diseñado? ¿A qué temporada pertenece? Parece que, al fin, tenemos respuestas a tantas dudas.

Este otro vestido, mucho más sencillo que el primero, es el que ha suscitado el interés de sus fans. Un modelo clásico, de tirantes anchos, falda ligeramente acampanada y detalle jacquard, que conocíamos gracias a Chris Appleton, el peluquero de la cantante. Él fue el encargado de crear esas ondas románticas que acompañaban el recogido de Jennifer Lopez, un peinado muy en consonancia con este estilo. Según ha contado a People un representante de Alexander McQueen, el diseño pertenece a la firma británica y se trata de una pieza vintage, aunque no se especifica de qué año exactamente. El caso es que se puede encontrar en tiendas de lujo de segunda mano, como Bergdorf Goodman, aunque actualmente está agotado.

"Es de una antigua película (...) Lo he tenido durante muchos años, lo he estado guardando, guardando y guardando, y ahora lo voy a llevar el día de mi boda", reveló la actriz en su boletín de noticias On the JLo, lo que ha generado una de las preguntas más buscadas en internet: ¿a qué película se refiere? Tras analizar todas las cintas en las que la del Bronx se ha vestido de novia o la temática nupcial ha aparecido en la historia -algo que no ha resultado fácil, pues se trata de un número considerable-, parece que los seguidores más fieles de la filmografía de Jennifer Lopez han llegado a una interesante conclusión. En un principio pensaron que pertenecía al vestuario de The Wedding Planner, el film que protagonizó en 2001 junto a Matthew McConaughey, ya que el estilo de este diseño tiene mucho en común con el de su personaje, Mary Fiore. Pero en realidad no aparece con esta pieza en ninguna escena, lo que les ha llevado a la siguiente teoría...

¡Y parece que es la definitiva! Al no poder identificar el vestido de McQueen en ninguna de sus cintas, han recordado que, según contó en su día el director de la película Una chica de Jersey (2004), este decidió eliminar una de las escenas en las que aparecía una boda. ¿Sería en ella en la que sí salía este vestido? Teniendo en cuenta que aquella ficción romántica fue la que protagonizó junto a Ben Affleck, en la que ambos viven una bonita historia de amor, ¡podría tener todo el sentido! ¿Habrá guardado la cantante este diseño durante 15 años? ¿Lo habrá usado como un guiño a aquella época, en la que todavía ambos salían juntos? Solo ella tiene la respuesta.

